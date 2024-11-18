Блоги / Анна Чуева

Наши страхи отбирают у нас будущее

Страхи являются неотъемлемой частью человеческой жизни. Психологические причины их возникновения могут быть разнообразны и многослойны. Часто страхи формируются в результате травматического опыта, неразрешенных конфликтов, подавленных переживаний, повышенной тревожности. Такие обстоятельства могут оставлять глубокие следы в подсознании, вызывая чувство страха при столкновении с определёнными кризисными моментами. Даже если для другого этот момент является пустяковым, то для человека со страхами он может быть очень болезненным. Это может порождать циклы избегания, когда человек, стараясь укрыться от страха, усугубляет свою изоляцию и страдания.

Как бы это странно ни звучало, но сам по себе страх не «страшен», а вот сформировавшаяся защита от травмы, которая сопровождается инстинктом, блокирует любое движение и высасывает энергию. Боясь повторов, человек «заботиться» о страхе как о важном деле. Вся энергия и время уходят туда.

Чем старше становится человек, тем чаще испытывает тревогу и больше начинает бояться:

страх за свое здоровье и здоровье близких,

страх остаться без денег,

страх предательства,

страх одиночества,

страх выступать на публике,

страх аварийных ситуаций,

страх начальника,

страх конфликта,

страх проявления,

страх «чужого» мнения,

страх не реализоваться,

страх развестись или наоборот связать себя узами брака,

страх брать кредит / за кредит не расплатиться,

страх людей, мнений,

страх выхода и зоны комфорта,

страх ответственности,

страх инициативы,

страх посмотреть на себя честно,

страх успеха…

Этот список можно продолжать бесконечно, так как у всех свои страхи.

Страхи — это таинственные тени, управляемые нашим сознанием. Они могут сковывать, парализовать, заставляя нас укрываться в комфортной оболочке иллюзий. Но что происходит, когда мы поддаемся их власти? Давайте разберемся, к чему приводят страхи:

Невозможность достичь своей цели. Отказ от своей жизни. Отказ от своих желаний. Превалирование жертвенного состояния. Сливы денег, болезни, лишний вес. Низкие личные границы. Отсутствие собственного я. Ведомая позиция, зависимая позиция. Удержание страха в качестве оправдания бездействия. Ограничение собственных возможностей. Отказ от собственных способностей. Невозможность жить полноценной жизнью. Забота о страхе, а не о саморазвитии.

Наши страхи ограничивают наш потенциал. Они превращают интересные возможности в невыносимую тяжесть, заставляя нас избегать изменений, которые могут привести к росту. Каждый упущенный шанс — это маленькая победа страха, который укрепляет свою власть над нами.

Также страхи влияют на наши отношения. Они создают преграды, мешая открытости и искренности, застывшие в бытовых недоразумениях и недосказанностях. Вместо соединения, страхи пережимают связи, заставляя нас изолироваться, как будто оберегая себя от опасности.

Наконец, страхи порождают внутренние конфликты. Мы начинаем бороться не только с внешними обстоятельствами, но и с самим собой, создавая замкнутый круг тревожности и недовольства. Преодоление страхов становится важным шагом на пути к свободе, позволяя нам занять полное место в жизни, наполненное радостью, смелостью и настоящими достижениями.

Необходимо помнить, что страх — это естественная реакция, и важно позволить себе чувствовать его, но в то же время активно работать над его преодолением, чтобы жить полной жизнью. С течением времени, с помощью терапии и самопознания, страхи могут трансформироваться в источники силы. Осознание причин страха и их принятие становится основой для личностного роста. Так, человек способен не только справляться с негативными эмоциями, но и развивать устойчивость и уверенность в себе.

Преодолевая страхи, мы преодолеваем себя…

⁣Анна Чуева