Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Воспитатели будущего
«Легкая кухня»
Банкет в бане? Легко!
Образовательная среда
Обследования без очередей и хамства
Господин Рейтингомер
Платное лечение
«Истфакт» Ленин в Пскове
Что привезти из Пскова?
От стекляшки до «чебурашки»
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Третий этап Муниципальная реформа
Защитить от хулиганов
Анна Чуева Публикаций: 13
19.12.2024 09:440 Самокритика для чего? 18.11.2024 09:550 Наши страхи отбирают у нас будущее 09.10.2024 10:400 Психология: почему жизнь такая серая, или мы просто не видим другие краски? 12.09.2024 13:440 Тайны совместимости: как найти своего идеального партнера? 12.08.2024 09:370 Внутренняя агрессия Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 12.12.2024 14:220 Незаконно построенный псковичом дом подлежит сносу 16.12.2024 18:045 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 16.12.2024 13:514 Медаль за 50-летие совместной жизни вручили 25 парам в Пскове
Блоги / Анна Чуева

Самокритика для чего?

19.12.2024 09:44|ПсковКомментариев: 0

Самокритика – это привычка, которая может казаться полезной, но на самом деле часто приводит к негативным последствиям. Человек, погруженный в постоянные самообвинения, не только теряет уверенность в себе, но и блокирует собственный потенциал. Вместо того чтобы учиться на своих ошибках, он застывает в негативных мыслях, что не позволяет двигаться вперед.

 

Фото: 8photo / freepik

В обществе существует заблуждение, что самокритика является проявлением сильного характера и стремления к самосовершенствованию. Но на самом деле мы позиционируем себя как жертва, которая хочет заслужить жалость окружающих, с целью привлечь внимание и получить поддержку, в этот самый момент мы вступаем на путь саморазрушения. Постоянное самобичевание и искажение реальности в попытке вызвать сочувствие ставят нас в позицию бессильных, жалких и неспособных к саморазвитию людей.

Одной из основных причин, почему некоторые люди прибегают к такой стратегии поведения, является неуверенность и неудовлетворенность собой, своей жизнью и своими способностями. И это все последствие травмы, когда родители критикуют любые начинания своих детей и поощряют то, что выгодно взрослым. Во взрослом возрасте мы можем чувствовать, что никто не обращает на нас внимания, что наши достижения незаметны и что никто не ценит наши старания. Решение, которое мы принимаем в таких ситуациях: притвориться беднягой, чтобы привлечь внимание и помощь окружающих. Более того, такое поведение может привести к установлению негативных паттернов мышления и поведения и стать сильной преградой на пути к личностному росту и развитию. С помощью манипуляций, привлекая сочувствие и помощь, мы «принижаем» себя и превращаемся в жертву, подавляя свою истинную силу, способности и потенциал.

Вместо того чтобы взять ответственность за свои действия, мысли и поступки, мы играем с собой в игру: сначала поругаю, потом пожалею.

Кроме того, самокритика может вызывать стресс и тревожность, что еще больше усугубляет ситуацию. Стремление постоянно соответствовать нереалистичным стандартам, сравнение себя с другими создает у человека чувство неполноценности. Такой подход затрудняет принятие решений и может привести к прокрастинации, когда важно что-то сделать, а мысли о неудаче мешают действовать.

На замену самокритике может прийти конструктивная саморефлексия, которая включает в себя анализ своих действий и принятие их как часть пути к росту. Важно учиться прощать себя за ошибки и смотреть на них как на возможность для обучения. Позитивный подход к своим недостаткам делает человека более устойчивым и способствует личному развитию.

Самопринятие, самоуважение, самоценность — это и есть положительное отношение к себе и основа нашей психической и физической благополучности. Таким образом, гораздо эффективнее фокусироваться на своих достижениях и применять полученные уроки в будущем, вместо того чтобы погружаться в самобичевание.

Необходимо преодолеть желание играть роль жертвы и научиться принимать и ценить себя такими, какие мы есть, постоянно поддерживать и верить в самого себя. Только тогда мы сможем обрести истинное счастье и гармонию в своей жизни.

Анна Чуева

Теги: #здоровье #психолог
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 165 человек
19.12.2024, 09:500 В госпрограмме поддержки объектов культурного наследия будет участвовать ВТБ 19.12.2024, 09:440 Самокритика для чего? 19.12.2024, 09:360 Заглохшая машина стала причиной затора на улице Инженерной в Пскове 19.12.2024, 09:200 Мужчину в черном плаще разыскивают в Псковском районе
19.12.2024, 09:000 Михаил Ведерников подвел итоги уходящего года 19.12.2024, 09:000 Завершена реставрация церкви Николы Вратаря и Никольской башни в Псково-Печерском монастыре 19.12.2024, 08:400 Вернуть туристический кешбэк для семей предложили в России 19.12.2024, 08:200 Мошенники начали использовать фишинговые сайты с «разблокировкой Viber»
19.12.2024, 08:000 Полная стоимость кредитов в среднем превысила 34% 19.12.2024, 07:300 Международный день помощи бедным отмечают 19 декабря 19.12.2024, 07:000 День военной контрразведки в России празднуют 19 декабря 18.12.2024, 22:000 Почему люди дарят друг другу подарки, ответила психолог
18.12.2024, 21:400 Лекция о ПДД для сотрудников уголовно-исполнительной системы прошла в Пскове 18.12.2024, 21:200 Федеральная налоговая служба РФ расширила электронный документооборот 18.12.2024, 21:000 К принудительным работам осуждена псковичка за неуплату алиментов 18.12.2024, 20:400 Каждый четвертый пскович хочет сертификат в качестве подарка на Новый год — опрос
18.12.2024, 20:200 15 квадратных метров огня охватили Троице-Сергиевскую Лавру в Московской области. ВИДЕО 18.12.2024, 20:200 Интеллектуальная игра «Кремлёвский квиз» пройдет в Пскове 7 января 18.12.2024, 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 18.12.2024, 20:000 Два года тюрьмы грозит псковскому пенсионеру за повторное пьяное вождение
18.12.2024, 19:580 56-летняя жительница Порхова осуждена на два с половиной года тюрьмы за хищение 667 000 рублей у пенсионеров 18.12.2024, 19:410 Житель Пыталовского района может лишиться свободы на три года за пьяную езду на мотоблоке 18.12.2024, 19:401 В Псковской области отмечены лучшие работники органов ЗАГС 18.12.2024, 19:200 Воспользовавшийся найденной банковской картой порхович может сесть в тюрьму на 6 лет
18.12.2024, 19:130 Распоряжение о мерах противопожарной безопасности в новогодние праздники подписал губернатор региона 18.12.2024, 19:020 Итоги проекта «Музейные маршруты глазами детей» подвели в Пскове 18.12.2024, 19:000 Органный концерт «Слушаем кино» состоится 21 декабря в Пскове 18.12.2024, 18:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 декабря
18.12.2024, 18:531 Михаил Ведерников подвел итоги 2024 года в эфире «ПЛН FM». ВИДЕО 18.12.2024, 18:500 Более двух тысяч псковичей получили пособие по уходу за ребенком в 2024 году 18.12.2024, 18:470 «Гайд-парк»: Бюджет-2025 - что досталось социальной сфере? ВИДЕО 18.12.2024, 18:450 Псковичка ударила зятя сковородкой по голове и предстанет перед судом
18.12.2024, 18:430 Концерт «Чудесный вечер» пройдет в Псковской областной филармонии 18.12.2024, 18:390 Ранее несудимую 56-летнюю женщину в Порхове наказали за обман пенсионеров 18.12.2024, 18:370 Рост тарифа за вывоз ТКО в 2025 году не может превысить 12% – Михаил Ведерников 18.12.2024, 18:310 Подарки для юных пациентов передали единороссы в медучреждения Великих Лук
18.12.2024, 18:250 Новогоднюю ель установили в Опочке. ФОТО 18.12.2024, 18:230 Бельгийская овчарка из Северной столицы не попала за границу в Псковской области 18.12.2024, 18:210 Шесть новых тепловозов поступили в Великие Луки с начала года 18.12.2024, 18:190 Осужденный из ИК-6 занял первое место в Дельфийском чемпионате
18.12.2024, 18:061 Михаил Ведерников: Я уверен, что позиция оппозиции – это федеральный тренд 18.12.2024, 18:032 Единороссы областного Собрания высказались в поддержку закона об увековечении памяти жертв геноцида 18.12.2024, 18:010 Александр Козловский: За период законотворческой работы в Госдуме рассмотрели почти 1100 инициатив 18.12.2024, 17:570 10 ракет сбили над Ростовской областью
18.12.2024, 17:570 Темпы газификации в Псковской области значительно увеличились – губернатор 18.12.2024, 17:530 Дождь с мокрым снегом ожидается в Псковской области 19 декабря 18.12.2024, 17:511 Согласительная комиссия в этом году работала практически идеально — Игорь Дитрих 18.12.2024, 17:470 Движение ограничат по одной полосе на улице Максима Горького в Пскове
18.12.2024, 17:450 Новогоднюю ель для регионального конкурса украсили в Пскове. ВИДЕО 18.12.2024, 17:410 Михаил Ведерников: На ремонт котельной №9 в Пскове планируем получить 200 млн рублей 18.12.2024, 17:380 Парк отдыха на берегу Лисецкого озера планируют достроить до 2027 года 18.12.2024, 17:330 Муниципалитеты хотят освободить от обязанности уведомлять правительство Псковской области о проведении мероприятий
18.12.2024, 17:292 Муниципальная реформа показала свою эффективность – Михаил Ведерников 18.12.2024, 17:250 Игорь Дитрих: В вопросе предложений по проекту бюджета важны приоритеты 18.12.2024, 17:140 Россия заняла третье место в мире по количеству разводов 18.12.2024, 17:120 В Калуге первое свидание после онлайн-знакомства закончилось убийством
18.12.2024, 17:090 Михаил Ведерников: Реформа в системе здравоохранения – правильное решение 18.12.2024, 16:580 Новогоднюю ель доставили в Дно. ВИДЕО 18.12.2024, 16:570 Люди искусства: культурные итоги Великих Лук-2024 18.12.2024, 16:560 Изменение программы об обращении с отходами обсудили в комитете Собрания по АПК
18.12.2024, 16:460 В Псковском кремле прошли съемки передачи «Жизнь своих» 18.12.2024, 16:440 Михаил Ведерников: Мы старались подобрать достойную кандидатуру на пост директора ОЭЗ «Моглино» 18.12.2024, 16:390 «Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию 18.12.2024, 16:350 Модернизацию коммунальной инфраструктуры Псковской области обсудили в Собрании
18.12.2024, 16:276 Есть инвесторы, готовые открыть гостиницу в долгострое на берегу Великой – Михаил Ведерников 18.12.2024, 16:230 Банкет в бане? Легко! 18.12.2024, 16:190 Боковое столкновение произошло на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 18.12.2024, 16:180 «Нашли подход к жителям»: преобразование Гдовского района в округ обсудили в Собрании
18.12.2024, 16:080 Нужно около 33 млрд рублей, чтобы износ сетей в муниципалитетах был не более 50% — губернатор 18.12.2024, 16:000 Это должно стать ежегодным! - вспоминаем яркие события культурной жизни Пскова 18.12.2024, 15:590 Симфонический концерт по киновселенной Гарри Поттера дают в Пскове. ВИДЕО 18.12.2024, 15:550 Герб Псковской области украсит спортивные награды
18.12.2024, 15:401 ДТП произошло в Пскове на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса 18.12.2024, 15:380 Появление нового вице-губернатора позволило создать фокус на смежных с культурой темах — Михаил Ведерников 18.12.2024, 15:310 Расширение объединённой зоны охраны в Пскове обсудили в Собрании  18.12.2024, 15:240 Газовики напомнили псковичам о необходимости заключить договор на обслуживание оборудования 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru