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Блоги / Денис Бахтин

Снег как скрепа российского общества

30.11.2021 14:30|ПсковКомментариев: 1

Снег в самом деле является одной из скреп российского общества. Ничто так сильно не объединяет людей как обильный двухдневный снегопад. Еще вчера можно было не здороваться с соседом и прятать лицо в теплых складках куртки, делая вид, что не узнали друг друга в вечных ноябрьских сумерках. А сегодня вы уже дружно выталкиваете машину из внезапно выпавших осадков или берете щетку напрокат.

 

Это как новогодняя ночь, когда у вас внезапно появляется общая тема для общения с прохожими. Только, если в новый год на улице все подшофе и поздравляют друг друга с праздником, тут чаще поводом заговорить с незнакомцем может быть просьба о помощи или просто обмен словами на тему разбушевавшейся природы. 

Снег скрывает многие недостатки нашей жизни. Под белым покрывалом спрятался вездесущий мусор. Даже собаке на прогулке бежится веселее. А собачьи «подарки» на белом убираются проще, не надо вести розыск в темной листве. 

Жизнь в заснеженных условиях усложняется, подчеркивает существующие проблемы. Пробок на дорогах становится больше, парковочных мест меньше. Передвижение по дорогам превращается в сложное и полное нежданчиков приключение. Дорожная разметка аннулируется, правила отменяются. Прямо перед тобой «Жигуль» поворачивает налево, выехав на полосу встречного движения. В этом месте машин столько никогда не было, впервые вижу. А вот свободное парковочное место, попробуй забраться и не сесть на брюхо. 

Есть свои положительные стороны для водителей: можно безнаказанно забраться в зеленую зону, которая теперь белая. Запрыгнуть на поребрик проще. Забываешь про ямы на дорогах. И не так бесят «лежачие полицейские». Еще несколько сантиметров осадков, и станут очевидны преимущества российской программы импортозамещения. Комфортные иномарки с подогревами руля и сидений уступят место всяким «буханкам» с холодным салоном и безразличием к любым дорожным условиям.

Автобусные остановки заполняются ожидающими пассажирами. Общественный транспорт сегодня точно опоздает. Неведомая сила влечет людей в тесный салон автобуса, покидать который придется штурмовым порядком, как в старые добрые 90-е. Зачем ждать «тройку» на конечной, сгрудившись плотными рядами под навесом и изображая селедок перед консервированием, если можно величественно проплыть между снегов в Летний сад?

Меняется стиль одежды. Куда-то разом подевалась молодежь с голыми лодыжками. Все дружно оделись в пуховики, сапоги и прочий зимний утеплитель. Есть и нестареющие душой и телом индивидуумы, считающие своим долгом выказать полное безразличие к любым условиям. Формы самовыражения: рваные прорехи на джинсах с чайное блюдце или голая голова с прической в стиле «Джейсон Стэтхэм на призывном пункте в Мытищах» + обязательно надетые на руки перчатки. Сезон резиновых шлепок закрыт полностью, хотя нельзя исключать появление на улицах Пскова персон в вызывающих летних шортах и футболках с коротким рукавом.

Прохожие становятся похожи на плотно одетых космонавтов, подготовленных к пребыванию в открытом космосе. Только вместо вакуума и невесомости каждое движение сковывают сугробы. Действительность становится сложнее. Чтобы попасть куда-то вовремя, надо выйти раньше. Усложняются даже обычные элементарные действия. При входе в общественное здание придется не только надеть маску, но и не забыть тщательно отряхнуть снег с обуви. 

Очень рады снегу дети и родители: «Наконец-то увидят настоящую зиму». «Дети, пойдем сегодня на прогулку хоть на полчасика?» - спрашивает сегодня воспитатель в группе. «Да!» - раздается в ответ восторженный рев голосов. Некогда скучать сегодня таксистам. А под Псковом в Мальской долине воодушевленно готовят к открытию горнолыжные склоны. 

В сугробах хорошо не всем. Сложное время у служб доставки и всего, что завязано на транспорте. Адски сегодня работается службе вывоза мусора. Заняты делом местные политдеятели. Можно активировать режим зимнего негодования и начать скучные подсчеты задействованных на уборке техники и человеко-единиц вместо того, чтобы взять лопату и почистить хотя бы маленький кусок двора у своего подъезда. 

Снег в Пскове всегда выпадает неожиданно. Обильные снегопады любят прийти в гости вне календарных пределов зимы - в ноябре или в марте. Коммунальные службы всегда не готовы и их всегда мало. Это просто аксиома.

Просто кто-то сильно избаловался и забыл, что такое жизнь в России. Это когда ты один на один со стихией. В деревне никто не ждет, пока приедет какой-то мифический снегоуборщик, а делает все сам. 

Ничего страшного не происходит. Просто природа напоминает, что человек не главный на этой планете. Иногда надо вылезти из теплого салона автомобиля, выйти из зоны комфорта, облачиться в телогрейку и взять в руки снегоуборочную лопату. Обидно только одно - почему такая погода не в Новый год?

Денис Бахтин

Теги: #дороги Пскова #снегопад #снег #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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