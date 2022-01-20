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Почему проезд в автобусе за 31 рубль — это здорово

Нытье стало чуть ли не единственным, что хорошо умеют производить в Пскове. Вечный вой в интернетах готов стартовать по любому поводу.

Вот самые любимые примеры тем для негодования:

- плохо почищены улицы в Пскове;

- хорошо чистят снег только в центре, на Некрасова;

- что уборка улиц по ночам ведется громко;

- что батареи жарят шибко, можно и поменьше, а то счет придет большой;

- что батареи слишком холодные, приходится включать обогреватель.

Список можно продолжать долго. Кроме сезонных псковских поводов для нытья находятся и эпизодические, такие как повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Мол, автобусы плохие, грязные ездят нерегулярно, кондукторы грубые и злые, деньги с карт списывают неправильно. За что еще надо больше платить?

Изменение цены - объективная необходимость. Реальная, экономически обоснованная цена поездки намного выше, чем вы оставляете в автобусе. И редкие повышения раз в один-два года просто приближают стоимость поездки к ее реальному значению, но никогда не смогут догнать ее. Особенность услуг перевозки – регулируемый тариф. За то же время хлеб и другие продукты могли подорожать на 30%.

По оценке экспертов Высшей школы экономики, в городах мира даже при заметно более высоких, чем в России, пассажирских тарифах характерный уровень операционной окупаемости общественного транспорта (отношение кассовой выручки к операционным затратам), как правило, не превышает 25-50%. Проще говоря, цены на поездки не покрывают даже половины реальных расходов. Любые улучшения подвижного состава невозможны без федерального участия. Выводы экспертов однозначны: возвратность не гарантирована даже при уровне тарифа приблизительно 1,4 доллара*.

Проезд не дорожал больше двух лет, с ноября 2019 года. Это было очень давно, два «псковпассажиравтотрансовских» директора назад. За это время литр дизеля преодолел отметку в 50 рублей и подбирается к 55. Открыта газовая заправка, но какова доля автобусов на газу? Топливо - только одна из множества составляющих в стоимости поездки.

В цену включен ежедневный труд почти двухтысячного коллектива предприятия. Численность работников сопоставима с «Горводоканалом» и «Тепловыми сетями». Автобусы не существуют сами по себе. Их надо заправлять, обслуживать, мыть, ремонтировать. В составляющей тарифа - работа филиалов «Бежаницы», «Гдов», «Дедовичи», «Дно», «Новоржев», «Опочка», «Остров», «Печоры», «Порхов», «Пустошка», «Пушкинские Горы», «Пыталово», «Себеж», «Струги Красные» и гаража в Красногородске. Плата за проезд обеспечивает и убыточные перевозки в районах, когда пустые автобусы курсируют в малолюдные деревни.

В составе тарифа - работа ремонтных зон в головном предприятии и филиалах. Знаете ли, транспорт имеет свойство ломаться, а запчасти склонны постоянно дорожать. Фею с волшебной палочкой пока не завезли. Несмотря на приток нового подвижного состава, «Псковпассажиравтотранс» держит на складе материальные запасы запчастей. Все для вас, любимых пассажиров, не отряхивающих снег с обуви перед входом в автобус, размазывающих козявки по креслам и похищающих молотки для разбивания стекол. Поскольку псковский парк автобусов мультимарочный, приходится хранить запчасти одинакового назначения к разным видам автобусов. Генератор от ПАЗика в «Мерседес» не поставишь. Судя по данным с сайта закупок, одних только тормозных барабанов в 2021 году закупили больше чем на миллион.

Ценообразование учитывает элемент аварийности. Разные остолопы регулярно бодают личным транспортом общественный на улице Труда у дома №47, при движении с проспекта Энтузиастов. Да, есть ОСАГО, но у каждого найдется пара знакомых, разъезжающих по городу без страховки. Страховщики любят вкусно кушать и ежегодно увеличивают стоимость услуг. Помимо этого, у перевозчиков есть второе обязательное страхование – ОСГОП. Это такая специальная штука для пассажиров, которые не держатся в салоне за поручни и готовы покинуть автобус со сломанной рукой, ногой или без зубов в случае экстренного торможения. Опять же, предприятию надо платить налоги: транспортный, земельный, имущественный… Обязательный техосмотр для пассажирских автобусов никто не отменял. В цену включены и непрофильные активы, например работа столовой предприятия. А чего стоит одна собственная котельная «Псковпассажиравтотранс», обслуживающая район Сосново?

Что меня убило больше всего – неосведомленность пассажиров об очевидном эволюционном развитии услуг «Псковпассажиравтотранса». Несмотря на легкую административную чехарду топ-менеджмента государственной компании, продолжаются начатые ранее «реформы». Состоялся запуск электронной транспортной карты с гибкой системой тарифов и скидок. Еще недавно «вирусологи» и знатоки бюджетных трат кричали про лежащие мертвым грузом валидаторы, а теперь можно оплатить проезд мобильным телефоном. Причем у пассажира на руках не просто талон, а полноценный чек с данными кондуктора, рейса, автобуса.

Внедрен электронный сервис информирования пассажиров. Возможно, ему все еще не хватает удобной пользовательской оболочки. Но любой желающий может посмотреть график подхода автобусов на любую остановку. В пару кликов можно узнать, через сколько минут придет нужный автобус (или убедиться, что пешком будет быстрее). Электронные табло на остановках, по сути, не нужны.

В 2020 году предприятие получило беспрецедентное обновление в виде 249 автобусов. Большинство из них, конечно, ПАЗики, но были и новенькие МАЗы большой и особо большой вместимости, работающие на дизельном топливе. Не «Мерседесы», но все равно круто. Сход с линии из-за поломки перестал быть головной болью администрации парка. Стала острее ощущаться проблема нехватки водителей.

За последние два года серьезно изменились маршруты. С января 2020-го охвачен автобусным сообщением новый огромный микрорайон на Запсковье. Скептикам следует обратить особое внимание на этот момент. Каждые дополнительные метры маршрута - это лишний расход топлива и амортизация транспортного средства. Только движение вокруг микрорайона через Труда – Инженерную – Юности – Звездную дает 2,26 «лишних» километра. У «тридцатки» 28 рейсов в рабочий день. Получается 63,28 километра в день, грубо - около 1900 километров в месяц. Это только по одному маршруту.

Любой автомобилист подтвердит: возмущаться стоимостью проезда в 31 рубль просто смешно. Заходишь в автобус, тупо платишь, едешь в нужную точку, выходишь. Пассажиру не надо ни о чем думать. Разве что не забывать держаться за поручни, чтобы избежать телесных повреждений.

Попробуйте прикинуть, сколько будет стоить разовая поездка на личном транспорте. На автомашине это минимум две заправки бака в месяц (2*2500 в ценах января), ежегодная обязательная страховка (от 3000 в год, в зависимости от разных факторов может доходить до 7000-8000), налог на владение транспортом (от 800 рублей за год до многотысячных сумм), две «переобувки» в год (2*900-1300). Отдельная песня - стоимость ремонта. Средняя поломка обойдется в 1500-6000 рублей в гаражном сервисе. Это только работы, а еще есть импортные запчасти, которые постоянно растут в цене.

Не забывайте про штрафы, на которые легко попасть. Видеокамеры сейчас реально стоят на каждом углу. На дороге слишком много отвлекающих факторов, даже опытный водитель, досконально знающий дислокацию комплексов фотовидеофиксации, может забыться и влететь на деньги. Пользуясь случаем, замечу, что в Пскове есть примеры беззастенчивого обирания водителей под предлогом заботы о безопасности - знак «40» на Крестовском у регулируемого перекрестка с Пригородной. Или стоп-линии, где можно оставить цену месячного проездного за бампер, оказавшийся на 10 сантиметров дальше положенной линии. Вы скажете, что автобусы не нарушают скорость, и будете правы. Но за перевозчиками внимательно следят ГИБДД и автодорожный надзор. Нарушение скорости на 5000 рублей под камеру - полная фигня по сравнению со штрафом в 100 тыс. рублей за черные шторки в кабине автобуса.

31 рубль за поездку - это немного. Заметим, это цена, по большому счету, для случайных «залетных» пассажиров. Тарифная сетка очень гибкая, в фан-зоне прайс приятнее. При предоплате 41 поездки в месяц за одну поездку вы заплатите 27 рублей. А абонемент на 100 поездок будет стоить всего лишь 1300 рублей – 13 рублей за путешествие. Даже если едете с Рокоссов в Череху. Просто коммунизм какой-то.

Экономически обоснованной цена разовой поездки в 30 рублей была еще где-то в 2018 году. Сравним с соседями. В Новгороде 28 рублей за 1 поездку при оплате с использованием транспортной карты «Береста» и 30 рублей иными способами оплаты. Заметим, сравнивать регионы не совсем честно. Во многих российских крупных городах помимо автобусов сохранились троллейбусы или трамваи, а, следовательно, есть выбор.

Давно ничего не слышно о задержках зарплат на предприятии. Но это не значит, что все хорошо с финансами. Очень плохо отразилась на перевозках коронавирусно-карантинная история весны 2020 года. Объективная ситуация в транспортной отрасли по стране сейчас такова: продолжается череда банкротств государственных и муниципальных перевозчиков. В конце года в Дагестане обанкротилось ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Есть и более близкие примеры. В стадии ликвидации находится Плюсское АТП. Автотранспортное предприятие оказалось в сложной финансовой ситуации. В 2020 году задолженность, в том числе по налогам и сборам, не позволила участвовать в конкурсе на право перевозок, что предопределило судьбу последнего в регионе муниципального пассажирского перевозчика. Обслуживание двух десятков местных маршрутов подхватил ППАТ. Кстати, специально для адептов рыночной экономики: чегой-то на конкурс пришел один государственный перевозчик? Офигенно интересный конкурс?

Представьте на минуту, что «Псковпассажиравтотранс» не сможет выйти на конкурс городских перевозок. Транспортники отмечают некоторый цинизм в положении, когда автобусный парк вынужден бороться за право возить по им же придуманным 50 лет назад и «накатанным» маршрутам. Но «закон есть закон», как говорили в одном известном видеоролике про геев на передержке.

Пассажиры-псковичи пересядут с комфортных автобусов большой вместимости на ПАЗики? Допустим, вам не надо пихать детскую коляску в салон для поездки в поликлинику, вы готовы терпеть лишения в тесной маршрутке за 30 рублей вместо 31. Справятся ли частные перевозчики с обширной маршрутной городской сеткой?

Здесь мы подходим к любимому аргументу: «А вот в Эстонии общественный транспорт бесплатный». Хорошо там, где нас нет. Зато у нас есть свое дешевое (относительно соседних стран) электричество. Строго говоря, приятное свойство бесплатности введено не во всех уездах соседнего государства. Но взимание платы не было самоцелью. Главная задача состояла в стимулировании проживающих в Таллинне жителей других территорий к регистрации в целях увеличения собираемости налогов.

Чудес не бывает, за все удовольствия приходится платить. Экономику никто не отменял. Работу бесплатного транспорта оплачивают не пассажиры, а кто-то другой. Представители эстонской оппозиции подвергают правительство серьезной критике за субсидирование бесплатного проезда. Я уверен, в России тоже отменят плату за поездку в автобусах. Сразу после того, как распустят Пенсионный фонд и откроют накопительные счета для будущих пенсионеров, куда начнут перечислять доходы от продажи нефтепродуктов.

В ожидании светлого будущего с бесплатными автобусами задача №1 - не угробить уже имеющееся. Давайте холить и лелеять общественный транспорт, пользоваться им почаще. Перефразируя известное высказывание про российскую армию, скажу так: кто не хочет кормить свой «Псковпассажиравтотранс», будет спонсировать чужие маршрутки.

Денис Бахтин

P.S. Есть пара действительно интересных вопросов к «Псковпассажиравтотрансу», было бы любопытно услышать ответы:

1. Почему нельзя псковские транспортные карты использовать при поездках в Петербурге?

2. Можно ли внедрить «пересадочный тариф», когда владельцу транспортной карты не придется переплачивать дважды из-за неудобной сетки маршрутов? Скажем, вы живете в Тямше, а работаете где-нибудь в Любятово, и маршрут дом-работа требует пересадки из одного автобуса в другой. Условно, это 50 рублей и час, за который можно сделать одну-две пересадки.

* Императивы развития транспортных систем городов России, доклад НИУ ВШЭ, Москва, 2020, страница 30