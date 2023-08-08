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Вот оно какое, «Наше море»

08.08.2023 17:26|ПсковКомментариев: 0

Хочу поделиться впечатлениями про первый фестиваль «Наше море» в Гдовском районе. Событийный туризм в регионе-60 с каждым годом всё гуще и насыщеннее. От исторических фестивалей и всяческих реконструкций скоро будет рябить в глазах. Востребован и формат опен-эйр с музыкальной частью в красивом месте. По официальным данным, организованный Театрально-концертной дирекцией фестиваль посетили 15 000 человек. В заявленную цифру охотно верю.

 

В субботу утром на гдовской трассе заметно уплотнился дорожный трафик. Ремонт моста через Лочкино удалось пройти только с третьего светофора, хотя в обычные дни проскакиваешь с первого. В Гдове стояли фестивальные указатели, но съезд на 2-ю Слободскую улицу легко можно было найти по ажиотажному движению транспорта.

Сначала расскажу про неудачный момент в организации, а потом буду в основном хвалить. Кто-то очень сообразительный решил, что на фестивале может быть только вход и выход. А что люди могут приходить с разных сторон, не подумал или решил упростить работу по контролю.

Наша компания пришла на площадку фестиваля с северной стороны, от деревни Устье. Потому что машину оставили возле гдовского рыбзавода и пошли прогуляться по берегу. Сначала было хорошо, жарко и приятно. У границы территории фестиваля дежурила группа сотрудников ППС. Охранявшие ограждения полицейские радостно заявили, что не пропустят нас. Ибо здесь расположен не вход, а выход. Поэтому нам следует вернуться обратно и где-то там найти вход.

Дальше состоялся прекрасный диалог:

- А если мы обойдем по воде?

- Мы за вами не поплывём, - объяснил полисмен.

- Да пройдите по воде уже, - посоветовала отдыхавшая рядом женщина.

Закон трудно обойти, но легко обплыть. Без раздумий мы не постеснялись воспользоваться советом. Вход через водные просторы имеет свои плюсы и минусы. Про позитив распространяться не буду, как говорится, пишите в личку (все-таки полицейские были добры и вежливы, просто выполняли странную инструкцию какого-то бюрократа). А вот про минус охотно расскажу. Главная беда большинства заходов в воду на Чудском - каменистое дно. Ступать босыми ногами по утопающим в глине разнокалиберным булыжникам - средненькое удовольствие. Шлепки или старые кеды – обязательный атрибут для таких путешествий.

Альтернативной площадкой для проведения фестиваля мог бы стать городской пляж в деревне Устье с хорошим, по большей части, песчаным дном. Но здесь просто не поместится весь приехавший на фестиваль транспорт. Парковки на городском пляже в Устье нет. К слову, там отсутствует вообще все, что обычно бывает на «морских» пляжах. Из элементов туристического благоустройства в наличии только три мусорных контейнера и стойки для волейбольной сетки.

На официальной парковке фестиваля «Наше море» не был, но примерно представляю. Машинами уставили всю дорогу к «Устье бич резорт». Пляжик в Шиловщине сразу не узнал. С момента предыдущего посещения в июне все сильно поменялось. Удивила развернутая прямо на траве волейбольная площадка. Восхищаюсь предпринятыми усилиями по подготовке песчаного покрытия.

Народу было полно, встретил много знакомых из Пскова. На береговой линии было два основных бесплатных развлечения - стоять в очереди на водные качели (напоминавшие виселицы) и смотреть на вскарабкивающихся дам. Некоторые тетки селфились по полчаса и потом еще столько же не могли слезть. Смотреть на эти потешные игрища надоело, пошли плавать/ бродить по камням. Между качелями из воды торчала шарообразная конструкция. Внутри была подвешена искусственная сеть с ненастоящей рыбой. Вблизи понимаешь, что это символика фестиваля, издалека ее можно принять за водный аттракцион. А если подплыть поближе, видны обрезанные и не зашкуренные металлические части.

Про музыкальную составляющую сказать почти нечего. «Маркшейдер Кунст» был анонсирован на пятницу, в не самый удобный день для поездки на фестиваль. Все остальное игравшее на сцене не заинтересовало. Случайно прослушанное фоном выступление Herlights напомнило Deftones образца 2006 года. Музыка годная, по возможности послушаю в интернете. До главной сцены мы так и не дошли. Как выяснилось, зря. Пропустили интересные для фото локации.

Развлечения были организованы даже для любителей отдохнуть перед телевизором. «Страшную весть принёс я в твой дом, Надежда». На гигантском экране показывали «Любовь и голуби». Смотреть, как вкусно дядя Митя хлебает пиво, не хотелось, все-таки это изощрённое издевательство над трезвым водителем. Поэтому оставалось играть в тюленя на берегу и смотреть на водных эквилибристов.

Теперь про бесплатную уху. Недолго постояли в очереди, получили горячие картонные кружки с супом, хлеб и одноразовые ложки. Сразу после нас угощение закончилось. В первый раз. Потом повара пошерудили в гигантском чане и налили кому-то еще кастрюлю закончившегося угощения. Всем приехавшим в субботу поздно ухи точно не досталось. Придется организаторам в следующем году планировать новый рекорд. Для справки: бак с супчиком опустошили примерно к 17.30-18.00 субботы.

Ответственно заявляю: уха на фестивале «Наше море» была вкусной и наваристой. Мои гдовичи подтвердили. Кто-кто, а они знают толк в ухе. Окушки вкусные и костлявые. А как вы хотели? Отдельный респект организаторам за наличие подносов, на которых можно было донести до стола горячую уху.

Палаток с платной едой было четыре. Причём гастрономическая часть удивительно чётко соответствовала тематике фестиваля. Среди аутентичной продукции, например, была копчёная рыба от известного в Пскове «Кузьмича». Поскольку цена там кусалась, выбор пал на продукцию Гдовского райпо.

Пирожки с котлеткой оказались столь восхитительно приятны, что пришлось брать добавку.

Площадка с деревянными играми была самой семейной из всех. На многое были очереди, а некоторым играм не помешала бы инструкция по применению. Запоздавшие на фестиваль в субботу гости рассказывали, что не нашли площадку для игр. Ручаться за абсолютную достоверность этого сообщения не могу. Возможно, имело смысл продлить время работы.

Помимо всяческих сувениров, с фестиваля «Наше море» можно было увезти и нематериальные ценности. Субботний вечер подарил потрясающий вечерний закат.

Гдову очень давно не хватало такого фестиваля. Району есть что показать, его «курортный» потенциал мало оценен, хоть и возможности организации отдыха пока слабенькие. Туристическая инфраструктура Гдовского края пока заканчивается на парковке возле рыбзавода. Отдельная благодарность администрации района за неожиданный ремонт дороги на улице Никитина. Осилим ремонт на главной городской улице к следующему фестивалю?

Денис Бахтин

В тексте использованы фотографии пресс-службы правительства Псковской области и автора

Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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