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Ремонт Советского моста как репетиция транспортного коллапса

28.02.2022 19:51|ПсковКомментариев: 0

1 марта в Пскове начинается ремонт Советского моста. Планируется, что главная транспортная артерия, соединяющая центр города с районом Запсковье, будет перекрыта на несколько месяцев. Можно считать это генеральной репетицией более масштабного события - ремонта Ольгинского моста. Дата начала этого эпохального события точно неизвестна.

Высказывались сомнения - дадут ли Псковской области деньги на Ольгинский, пока регион не закончит Северный обход-2. На данный момент неизвестно даже точное месторасположение временного мостового перехода через реку Великую. Имеются два возможных варианта. Давайте попробуем представить, как изменятся схемы движения транспорта в каждом из них.

Вариант №1. Временный мост через Великую с улицы Розы Люксембург к улице Профсоюзной.

Главный минус данного варианта - узость предложенных улиц. Запрет остановки-стоянки транспорта ничего не решит, разве что жители Профсоюзной перестанут жаловаться на припаркованные с двух сторон автомобили.

 

Участок улицы Люксембург между берегом и домом №6 вообще не имеет дороги и представляет собой тротуар, зажатый между холмом университетского кампуса и школьным забором. Для строительства временного моста здесь понадобятся временные дорога, тротуар и ограждения. Интересно, тротуар проложат с двух сторон или с одной? В любом случае, места надо будет больше, чем-то придется пожертвовать. Есть подозрение, что это будет сад школы №7. Кроме передвижки забора, придется срезать деревья и переносить опоры освещения.

Точно придется ремонтировать дорогу на Люксембург. Будут ли заранее проверять состояние спрятанных под землей коммунальных сетей? Ведь потом придется совершать трудовые подвиги в «боевой» обстановке.

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С началом движения по временному мосту перекресток Горького - Люксембург превращается в аналог «Четырех углов». Только задача организации движения усложняется. Неизменной остается ширина улицы Горького. На Люксембург вместо четырех полос в наличии только две. Будет как на Ольгинском, только одна полоса на все направления.

Многое зависит от принципиального решения – как поступят с автобусными маршрутами? Может быть, имеет смысл разделить общественный транспорт? Скажем, автобусы №3 и 4 пустить через мост 50-летия Октября, а 17-й автобус – через временный Ольгинский мост.

При неизменности действующих маршрутов возникает вопрос - где организовать автобусные остановки. Посадочная площадка на улице Люксембург у дома 16 короткая. Удобно ли останавливаться автобусам на дороге с уклоном возле общежития ПсковГУ?

Похожая история в центре. На Октябрьской площади есть практически готовая остановка у памятника княгине Ольге. При движении в сторону Завеличья есть варианты. «Олдовые» псковичи сразу вспомнят бывшую остановку у главпочтамта. Альтернатива – временная остановка у магазина «Алмаз».

Пример с Троицким мостом подсказывает, что организация объезда ремонтируемого Ольгинского моста будет основана на принципе приоритета автобусных маршрутов. Может быть, имеет смысл подумать насчет введения временного одностороннего движения на Завеличье. Например: по улице Горького от Люксембург до Рижского проспекта. По Люксембург от Петровской в сторону ул. Горького. Это дает возможность объехать остановившийся автобус или ДТП. Псковичи ведь не перестанут сталкиваться автомобилями, их надо будет объезжать.

Будут всякие нюансы с неудобствами, катания вокруг кварталов, но кому сейчас легко? Если не вводить одностороннее, придется ставить допсекцию для поворота с Горького налево на улицу Люксембург в сторону реки.

Не менее интересно на правом берегу. Можно сразу исключить ближайшую к возможному новому мосту улицу «Набережная реки Великой» (дорога у бывшего Вольного института). С высокой долей вероятности этот узкий проездик упрется в будущую строительную площадку и станет тупиком.

Центральным транспортным узлом становится Октябрьская площадь, где имеется пять направлений движения: 1) Профсоюзная, 2) Советская в сторону пл. Победы, 3) Советская в сторону пл. Ленина и Запсковья, 4) Октябрьский проспект, 5) проезд к улице Ленина и зданию ПсковГУ. Будем оптимистично исходить из предположения, что Советский мост доделают. Два возможных сценария – устройство транспортного светофора на Октябрьской площади либо организация перекрестка с полноценным круговым движением. Не представляю, как в эти схемы вписываются временные автобусные остановки. На Профсоюзной с двух сторон? Или на Октябрьском проспекте у Центробанка?

Пока понятно одно – Октябрьская площадь утратит статус главной новогодней локации города. Заменой могут стать место новогоднего катка на берегу реки Псковы и сквер на Четырех углах.

Еще один минус расположения временного моста в створе улиц Люксембург и Профсоюзной – прилегание нескольких многоквартирных домов к проезжей части. Просто попытайтесь представить, как местные жители будут выбираться из собственного двора и попадать обратно.

Вариант №2. Временный мост через Великую от Комсомольской площади к «Шведской Горке».

Самое сложное во втором варианте - предугадать, какой именно участок улицы Поземского будет закрыт на реконструкцию - от Ипподромной до Алмазной или от Алмазной до границы города. Раскопанный сейчас должны успеть закончить быстрее, чем появится временный мост.

Большой плюс варианта размещения переправы от Комсомольской площади к Ипподромной - удобные «подходы». Проезжая часть на Горького шире, чем на Люксембург. Многоквартирные дома находятся дальше. На правом берегу Великой к проезду вдоль «Шведской Горки» прилегает всего один 8-квартирный жилой дом. Узкое место – стройка дома на Петровской, но проблему можно решить односторонним движением.

У «Шведской горки» по сравнению с Октябрьской площадью гораздо проще настроить потоки. Главный минус этого варианта заключается в удалении от центра города пешеходного маршрута «Завеличье – Центр». С другой стороны, здоровые люди могут выйти из дома пораньше, для остальных категорий пешеходов есть общественный транспорт.

Более серьезной проблемой видится «нестыковка» между улицей Ипподромной и Комсомольской площадью, они находятся не совсем напротив. С первым вариантом похожая история. Прямое продолжение улицы Профсоюзной уткнется в здание кампуса. Какое-то решение на этот счет должны предложить проектировщики. А вот чего явно не будет в этом проекте, так это предложений по поводу «перехватывающих» парковок на Завеличье. Что-то подобное практиковали на городских окраинах в Ганзейские дни 2019 года, чтобы сократить количество транспорта в центре города. Кому-то действительно будет проще припарковаться где-нибудь на ближнем Завеличье и пройти пешком в центр через мост. Пустыри и небольшие парковки имеются, надо только их подготовить и предложить. С большим интересом ждем, что предложат псковичам.

Денис Бахтин

Теги: #администрация Пскова #Ольгинский мост #мосты #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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