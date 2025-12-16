Общество

В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 16 лет.

Ранее Машаров в беседе с РИА новости предлагал ввести в России обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете.

«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», — рассказал Евгений Машаров.

Среди ограничений он также отметил блокировку онлайн-игр в случае отсутствия согласия компаний-производителей на регистрацию в российской юрисдикции, окончательную блокировку WhatsApp* и рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта, пишет РИА Новости.

«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», — заключил Евгений Машаров.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ