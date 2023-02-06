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Блоги / Константин Шморага

Система, покрытая мраком

06.02.2023 11:06|ПсковКомментариев: 0

Нам больше не придется пестовать в людях самодовольство и невежество. Сами управятся.
К.С. Льюис. Баламут предлагает тост

Совсем недавно агенты дивного нового мира, говоря о грядущем переформатировании образования, заявляли, что вот-вот - и занятия будут вести не живые преподаватели, а искусственный интеллект. Почему-то обязательно в виде голограммы. Коллеги тогда еще шутили, что голограммами будут не только преподаватели, но и ученики со студентами.

 

Фото: ru.freepik.com/

Реальность оказалась куда радикальнее: в 2023 году в Российском государственном гуманитарном университете человек защитил диплом, написанный ИИ. Защитил на троечку - как раз ту оценку, которой вполне достаточно большинству участников «образовательного процесса». Несчастным студентам вузов и ученикам колледжей она позволяет продолжать «образовательную траекторию», а администраторам учебных заведений - делать вид, что все хорошо, что программа обучения «успешно усваивается», и что «сохранность контингента обучающихся» высокая.

Школьникам, правда, тройки мало - им еще нужно получить «корочки», сдать это ОГЭ-ЕГЭ и стать каким-нибудь студентом. Школьным учителям и директорам школ тройки тоже не очень нужны, ведь надо показывать рост роста успеваемости, потому что иначе ключевые показатели эффективности (ки-пи-ай) будут завалены.

«При чем тут образование с наукой?» - спросит кто-нибудь невзначай. Совершенно ни при чем. Даже ИИ, который теперь пишет работы для аттестационных комиссий, ближе к науке и образованию, чем вся эта система, окончательно сложившаяся в последние лет двадцать. Правда, никакой заслуги искусственного интеллекта здесь нет, просто состояние образования в России не позволяет заметить, что выпускная работа написана за 23 часа и не самим студентом, а компьютерной программой. Даже заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга потроллил: «Студент провел хороший научный эксперимент, который показал возможности искусственного интеллекта при написании научно-исследовательской работы... У нас действительно появляются технологии, которые могут выдавать такие результаты. Просто преподавателям нужно обратить внимание на этот факт и более активно работать с учащимися».

Особенно активно отечественное образование стали реформировать в последние лет десять-пятнадцать: подчистили «мусорные» вузы и филиалы, слиянием и другими механическими действиями уменьшили их общее количество. Приняли ФГОСы. Поставили заборы вокруг школ. Построили Вавилонскую башню из «красивых» докладов и презентаций (да-да, тех самых). Приняли разные программы, например «Приоритет-2030», текст которой лично мне найти не удалось, но известно, что ее очень уважает минобрнауки. Освоили много денег… Что в итоге?

В итоге образование стало похоже на здравоохранение: профессиональное выгорание, наэлектризованное отношение между администрацией и остальными сотрудниками. А чуть подальше от центра - всё, «мертвые с косами у дорог стоят». Кстати, в планировании и осуществлении реформы той и другой сферы есть одно общее обстоятельство: Высшая школа экономики. Но это так, к слову.

Чтобы понять происходящее в средней школе, вовсе не обязательно заходить в родительские группы в интернет-сообществах или исследовать личные страницы учеников. Достаточно просмотреть вакансии. Свободные места начальников управлений и отделов образования или хотя бы директоров учебных заведений там совсем не распространены, а вот пустующих ставок учителей - навалом. Это, учитывая зарплаты, понятно: не только лишь все оценят, что за непростые условия труда, включая пустую бюрократическую писанину, готовы заплатить аж 15 279 рублей. Раз нет учителей, нет и педагогических коллективов. Они разрушены, поэтому дети в школе предоставлены сами себе, интернету и «красивым» отчетам руководства.

Плюс наши школы - женское царство. И если для швейной фабрики это даже хорошо, для места, играющего одну из ключевых ролей в социализации, просто ужасно.

Заглянув в школьные учебники, не отделаться от мысли, что добрые люди их не писали. Чего стоят «одинаковые треугольники разного цвета» или «Москва - столица России. Здесь работает Президент и Правительство России, есть много исторических достопримечательностей. - По примеру этого рассказа составь рассказ о месте, где ты живешь». Или замечательное по своей беспомощности и вместе с тем злонамеренности задание «Найди в интернете». Или обилие переводных текстов (и отнюдь не Данте или Шекспира) в программе литературы. Или история США, преподносимая учебником куда подробнее, чем история многих ключевых моментов русской истории. Логично, что о своей стране выпускники школ знают меньше, чем о некоторых других.

В вузах, а тем более колледжах (которые перестали быть техникумами, но собственно колледжами, то есть заведениями с более глубоким обучением, так и не стали), ситуация тоже безрадостная. Падение уровня подготовки происходит не только из-за роста числа студентов при уменьшении числа преподавателей и учебно-вспомогательных работников (методистов, лаборантов, мастеров и других весьма полезных специалистов), не только из-за прогрессирования отрицательных сторон подушевого метода финансирования, осложненного гипербухгалтерским и сверхмелочным подходом руководителей системы образования. Качество выпускников снижается из-за манипуляций с учебной программой, понятных только членам ВЧК и их верным наганам. Зачем будущему филологу-русисту на третьем, предпоследнем курсе, две третьих нагрузки - экономика с правоведеньем? Вот экономистам с юристами столько русского и литературы не помешало бы, но нет, экономика и правоведенье у русистов.

А все эти предметы про карьеру, проектный подход и современные методы того-сего? Не уча, что делать, уже нацеливают, как из всего извлечь максимум прибыли. Да и время не резиновое. Чтобы внедрить какие-нибудь «актуальные методы современных способов», урезаются часы дисциплин, без которых никогда не будет квалифицированных кадров.

С преподавателями вузов, особенно региональных, своя история. ПсковГУ, например, за последние несколько лет потерял добрый десяток ключевых специалистов по своим направлениям подготовки. Да, многим из них было больше 65 лет, чего как черт ладана, боится та самая таинственная «Приоритет-2030». Но, во-первых, не всем и, во-вторых, они были в очень хорошей форме, а смены им нет и не предвидится.

Как и в школах, преподавательские коллективы разваливаются. Сотрудники все больше замыкаются на «своих» планах, отчетах, постоянно меняющихся условиях оплаты. Кто-то уходит потому, что ему просто не интересно заниматься выхолощенными дисциплинами. Как вам 16 (шестнадцать!) часов всемирной истории и истории России для неисториков? Или восемь часов философии? Про почти две третьих времени на право и экономику у русистов уже говорилось.

Образовательная традиция не воспроизводится, не развивается. При этом не победные реляции и не дурацкая работа 24/7, а именно традиция дает львиную долю успеха: образовательная традиция, производственная традиция, боевая традиция, культурная традиция, в конце концов.

Кадры решают все. Традиции без людей не живут. Но именно с отношением к людям у нас как-то совсем не сложилось. Ушли в прошлое торжественные проводы на заслуженный отдых (может, остающиеся просто злятся и завидуют, что им тут вкалывать на ненавистной работе?). Нет никаких официальных грамот, благодарностей, премий или хотя бы рукопожатия начальника и «Спасибо за работу!». Хотя о чем я? Это раньше начальник был представителем коллектива, его частью, теперь он смотрящий от вышестоящего руководства.

С людьми надо работать, а не действовать по принципу «знакомиться с фамилиями, а не человеком» (злые языки разносят, что именно так учат руководителей на курсах, близких к Сколково и ВШЭ), потому что купить можно гнилой товар, а отношение продавца, который подскажет: «Мандарины сегодня не бери, лучше апельсины», - за пределами товарно-денежного или мелкотехнического понимания мира. Но именно такую реальность, которая за пределами, надо возделывать и хранить, потому что материя тонкая, долго зреет, портится быстро, от индексирования и монетизации денатурируется.

Государство считает, что наше будущее в технологиях и больших объемах научных исследований. Но все это люди. Люди создают, люди используют на благо. Стоят горой в случае чего - тоже люди.

Пока же людей просто списывают за ненадобностью. И это не лучше фашизма.

И последнее. В России существует список критически важных отраслей. Так вот, в этом списке (довольно странном, к слову) образования (как и здравоохранения) нет.

А в Великобритании есть.

Константин Шморага

Источник: Псковская Лента Новостей
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