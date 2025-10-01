Псковcкая обл.
Константин Шморага Публикаций: 137
01.10.2025 08:490 Устаревшее понятие 25.02.2025 15:420 О естественной и здоровой жизни 18.12.2023 12:211 Государственно-семейная неопределенность 06.02.2023 11:061 Система, покрытая мраком 17.04.2019 11:371 Обратное движение
Блоги / Константин Шморага

Устаревшее понятие

01.10.2025 08:49|ПсковКомментариев: 0

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, заменить депутатов и чиновников искусственным интеллектом нельзя, так как у последнего нет ни совести, ни чувства ответственности, которые так необходимы первым.

 

Мысль сколько спорная, столь и важная, можно даже сказать, что фундаментальная. С одной стороны, количество скандалов и уголовных дел, поводом для которых стала «ответственная» и «совестливая» работа всевозможных экс-, а порой и действующих глав регионов, министров, депутатов, ректоров и их заместителей растёт и растёт, не превращаясь при этом в качественное изменение нашей жизни. Жизни общей, между прочим – и их, и нашей. При этом чудовищность злоупотреблений следствие все время описывает  цифрами, а не потерянным для страны временем, целыми сферами не только хозяйства, но и жизни, самими жизнями. Вот ректор одного заштатного вуза обвиняется в разных финансовых злоупотреблениях – и ни слова о сломанных жизнях, добитом (государственном, между прочим) учреждении, о влиянии всего этого на желание молодых не возвращаться в свои города и села. Или известный всем Тимур Иванов – он, говорит следствие, через министерство обороны украл очень много государственных денег. Но нет ничего о том, как это отразилось на воюющей армии, на жизнях её солдат. Примеры можно приводить и приводить, но один из главных вопросов везде один: где заканчивается совесть и начинается ответственность? Либо все это искусственный интеллект?

Другая важная вещь, прозвучавшая в словах г-на Володина – совесть и ответственность есть уникальное качество именно чиновников и депутатов.

Ведь разговор о замене ИИ применительно к ним вести нельзя. К учителям – можно, врачам – можно, водителям – пожалуйста. Даже помощников депутатов тестируют роботизированных. Не знаю, предполагал ли это сам г-н Володин, но из его слов напрашивается вывод: заменить можно всех. Пожалуйста, заменяйте. Всех, кроме чиновников и депутатов, потому что у них есть совесть и ответственность. А у искусственного интеллекта их нет.

Вот учителям совесть и ответственность необязательна, врачам – тоже, а водителям и подавно. Вообще, наверное, в жизни полно занятий, а в хозяйстве профессий, где не нужны ни совесть, ни ответственность. И, скорее всего, эти два качества – очень специфические свойства, необходимые только там, наверху. В серой же народной массе они ни к чему. Судя по всему.

И тут мы приходим к самому грустному обстоятельству, связанному с высказыванием парламентария. Хотел того, господин Володин или нет, но он выразил бытующее у нас, прежде всего в самих верхах, отношение к людям. Да, у нас есть какие-то общие, очень-очень общие, «традиционные ценности», но они не делают нас ни согражданами, ни тем более братьями. Мы, население, – те, кому совесть и ответственность не обязательны. Может быть даже и вредны, потому что тогда будет непонятно, что выделяет тех, кто наверху. А главное – почему бы тем, кто наверху, не сделать тех, кто внизу ну хотя бы чуточку получше? Ведь у них есть и совесть и ответственность, и они умеют с этим обращаться. Или все так безнадёжно для населения, налогоплательщиков, электората и прочих утилитарных определений того, что есть мы? И остаётся только запрещать и закрывать?

Но я всё-таки благодарен Вячеславу Викторовичу за его слова. Не только потому, что он в который раз проявил проблемы нашего общества и нашей власти. Просто он сказал про совесть. А про совесть никто в наше время не говорит. Говорят про эффективность, конкурентоспособность, прогресс, цифровизацию, устойчивые финансы и прочее. Говорят об этом по кругу и так настойчиво, как будто человек что-то вечно должен этим расплывчатым вещам.

Совесть стала почти устаревшим понятием, выдумкой древних рассказчиков, реквизитом, который выбросить пока ещё неудобно, но и в приличном обществе показывать уже не принято. 

Так что спасибо, Вячеслав Викторович, очень важное напоминание, да ещё в таком неожиданном контексте. Столько сразу вопросов появляется отнюдь не праздных. И очень хочется продолжения.

Константин Шморага

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
