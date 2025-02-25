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О естественной и здоровой жизни

Похоже, наше кино начинает делать простые, добрые и светлые истории о важных вещах. Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» - снят без пафоса и без назидательности. Что радует еще больше - без гнили, которой прежде, да и сейчас выше крыши.

Фото: kinoafisha.info

Ведь как часто бывает: делают историю о «большой и чистой любви», но в ней как-то главным героем становится тот самый сеновал. Или снимают о чем-то вовсе возвышенном, но душок прорывается в виде невзначай мелькнувшей повесточки, нюанса «они тоже правы по-своему» или вовсе в грубой форме, когда на «правильной» стороне подлецы, а на «неправильной» классные ребята. Вся эта бинарная, черно-белая логика, подаваемая под соусом богатства и неоднозначности жизни, погубила не одну хорошую вещь и губит, увы, не один народ. Вот древние греки считали, что добродетель естественна - сейчас убеждают, мол, что естественно, то не безобразно. В этом смысле кино получилось, так сказать, весьма по-древнегречески. Хотя это и странно, потому как фон, актеры, музыка - всё молодежно-современное. Это к разглагольствованиям про нынешнее поколение, что оно другое, им старое не нужно, нужны только нанотехнологии, дроны, инновации и прочие, якобы не знакомые прежним поколениям вещи. Тут же хлоп - выясняется, что Настоящее нужно всем и всегда, а остальное - вопрос адекватности и, очень часто, манипуляции.

Очень хотел бы рекомендовать смотреть «Ландыши. Такая нежная любовь» с семьей, с детьми, но тут, увы, - кино - честные 18+. И это, наверное, самый большой недостаток сериала. Недостаток, не потому, что «в СССР секса нет», а потому, что некоторые вещи не для маленьких глаз и ушей. Такие же фильмы надо показывать не только взрослым дядям и тетям, но и детям тоже. Обязательно. Чтобы у них кроме финансовой и технологической грамотности, основ безопасного и здорового образа жизни где-то в душе возникали представления о естественности и о природе здоровых отношений. Именно здоровье показанного, а не только простота и светлость истории дали сериалу популярность.

Начинается повествование с обычно-привычного погламуренного поскудства, когда мимоходом за занавеской, беспробудный отдых - если при деньгах, и винцо со снотворным - когда денег всегда маловато. Но появляется Алексей Данилин - эдакий родственник Данилы Багрова, и все начинает меняться в лучшую сторону. Причем вместе с самим Лёхой. Тогда же оказывается, что и Катя не так проста. После жизненных неприятностей детства девушка не бросается к психологам и аналитикам, чтобы те убедили ее, что она ни в чем не виновата, что надо жить дальше и любить себя. Совсем напротив.

Кстати интересно, что основные изменения всех персонажей происходят не в борьбе с внешними обстоятельствами, а относительно самих себя. Обстоятельства, конечно, тоже есть, но они именно фабула происходящего, а не его содержание. Даже бандит Демьян с удивлением обнаруживает, что бабки, тачки и мускулы решают далеко не все. И потому со своей дружиной делает куда больше, чем, если бы остался в своем уповании на «незыблемые законы общества». Любопытно, что в «Ландышах» почти нет отрицательных героев, вернее, эти злодеи (а потому люди жалкие) проходят по самому краю истории, и их периферийная роль полностью их сознательный, тщательно поддерживаемый выбор. От того их положение еще хуже.

Зато есть честные полицейские, а в отношении к русским подданным британской короны их поддерживают даже бандиты. Есть отцы-командиры, наследники лермонтовского полковника, который «слуга царю, отец солдатам». На короткое время (как и полагается) появляются даже оперативники ФСБ, делают свое дело и отправляются дальше. Есть много персонажей, которые серьезно относятся к жизни и при этом выдают очень хороший юмор. Все они получились не картонными, не пафосными, не сверхгероическими, а совершенно естественными. Мол, а как иначе-то?

Хотя это не совсем характерно для отечественных сериалов (увы, не только для них), но создатели «Ландышей» очень внимательно относятся к деталям, поэтому здесь есть своя положительная символика. О своеобразной отсылке к «Брату» Алексея Балабанова уже сказано, но вот еще пара моментов. Представьте, если бы «Я так кайфую от любви» Лёха пел, пританцовывая? В фильме-то он танцует, да и музыка танцевальная. Представили? У меня как-то не очень получилось. А эпизод в танке - вообще шедевр.

И еще одно важное обстоятельство: вряд ли сериал настолько получился бы, если бы не тема смерти. Она вообще очень важна в разговоре о жизни. Например, старичок, несмотря на все усилия главного героя, умирающий в «Дне сурка», делает историю живой и настоящей. Так и тут начавшаяся война на Украине заставляет понять, ради чего было все и что во всем этом было Настоящим.

П.С. А детям своим я сериал показал все-таки. Скачал видеоредактор, вырезал все недетское (кстати, немного совсем получилось и чем дальше к финалу, тем меньше), и показал. Им очень понравилось. Да и не только им.

Константин Шморага