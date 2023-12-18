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Блоги / Константин Шморага

Государственно-семейная неопределенность

18.12.2023 12:21|ПсковКомментариев: 0

В России уменьшается число семей, склонных быть не только многодетными, но детными вообще. В уходящем году об этом говорили много, например первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина увидела причину в том, что «снижается общее число женщин фертильного возраста». Вроде как идет объективный процесс, мало от нас зависящий. Ссылка на такие вот объективные, естественные, неизбежные процессы сейчас весьма популярна: как говорится, мы должны приспосабливаться к новой нормальности. А ведь было время - Сибирь осваивали, Космос покоряли… теперь вот «демографическую политику» осилить не можем.

 

Хотя поставим вопрос иначе: есть ли в России демографическая политика? Не на бумаге и в слайдах с анимацией, а вот есть ли семья как цель, как мотив действий всей системы государства - чтобы наших человеков было больше, и жили они лучше. В отличие от людей из органов государственной власти я не объективен, истиной в последней инстанции не являюсь, поэтому будет простительно, если отвечу, что «такой политики в России не имеется».

Вот вице-премьер Татьяна Голикова докладывала недавно в Госдуме, что число детей, живущих в малоимущих домохозяйствах, сократилась за 2022 год на 800 тысяч человек, что траты государства на поддержку семей с детьми из года в год растут. Как тут не порадоваться за хорошую статистику и красивый доклад? Только жизненный пример, будь он неладен, все как обычно портит. Есть реальная семья: двое родителей и шестеро детей. Она малообеспеченная по определению, потому что такие у нас в России зарплаты. Отец устроился на вторую официальную работу, его общая зарплата выросла до невероятных 50 тысяч, и вскоре органы соцзащиты отказали семье в получении сперва одного пособия (400 или 450 рублей на ребенка), потом вдвое уменьшилась выплата на троих младших детей, а потом компенсация стоимости ЖКХ тоже ушла в прошлое — в семье превышен доход, на каждого человека оказалось (вместе с пособиями, объем которых больше 50 % дохода) больше прожиточного минимума. То есть почти 17 вместо положенных почти 15 тысяч рублей. Интересно, пошла эта семья в зачет уменьшения количества малоимущих домохозяйств?

И не пошла ли в число тех самых, уже немалоимущих домохозяйств другая семья: родители и трое детей, младшему из которых два года. Отец тоже работает на двух работах, но доходы все равно упали. Обратились за консультацией в МФЦ, там посмотрели документы и ответили, что да, доход у вас меньше прожиточного минимума, но у вас есть в собственности земля, целых 20 гектар, поэтому выплат не будет. Землю глава семейства приобрел совсем недавно, чтобы заняться на ней делом. Оформление, покупка, обработка от борщевика и прочее — все делалось за свой счет, на сбережения. В отличие от госзакупок, сельское хозяйство, а именно садоводство, не приносят прибыль сразу, надо подождать несколько лет. Короче говоря, сам дурак, не тем занялся, да еще и детей наплодил — такая, получается, позиция государства?

И когда глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляет, что «каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством», хочется подсказать, что за двери стеклянного дома такую женщину выпускать потом нельзя — все усилия по объяснению будут напрасны.

«Но как же материнский капитал?!» — справедливо возмутится кто-то. Да, у нас действует программа материнского капитала. К сожалению, не наши умы ее придумали и разработали, но хорошо, что они все-таки эту идею переняли, а теперь вот догадались не выплачивать маткапитал тем, у кого российского гражданства не было. Несмотря на имеющиеся очевидные плюсы, главными выгодополучателями существующей системы маткапитала все же являются не семьи, а банки и застройщики. Люди же здесь погружаются в унылую реальность ипотеки. Поэтому маткапитал и не выстрелил так, как, может быть, кто-то надеялся.

Когда же с 2020 года какой-то вредитель (или просто дурак) протолкнул переход на выплату трех четвертей материнского капитала сразу на первого и еще немного на второго, этот инструмент потерял даже призрачные очертания меры поддержки рождаемости. Государство сделало людям четкий знак: один ребенок — это максимум. Нормальная система поддержки от государства, где «снижается общее число женщин фертильного возраста» должна была бы выглядеть примерно так: 100 тысяч на первого ребенка, 300 тысяч на второго и 400 тысяч на третьего. В идеале еще 500 тысяч на четвертого.

Забавно, но в народе до сих пор гуляет мнение, что «500 тысяч» выплачиваются на каждого из детей. Родом это представление из наших новостей, где нет-нет да и проскользнет формулировка, что материнский капитал распространяется на второго и последующего ребенка. При этом власть, обычно трепетно относящаяся к разным о себе неточностям, эту двусмысленность как бы и не замечает вот уже почти 20 лет.

Система выплат на детей вообще антисоциальна и антисемейна. Всем понятно, что чем больше детей в семье, тем ниже финансовая обеспеченность. Те же 50 тыс. зарплаты по Пскову выглядят неплохо, но при шестерых детях — это смех на палке. При этом, чем выше зарплата (которой в абсолютном большинстве случаев все равно не достаточно), тем меньше выплаты от государства. Это вынуждает людей в лучшем случае искать работы с серыми зарплатами, а в худшем — вообще фиктивно разводиться.

В 2022 году в Псковской области поменялся расчет нуждаемости семьи. Если раньше ориентировались на среднедушевой доход по области, теперь — на прожиточный минимум. Цифры эти разнятся примерно в два раза, что уже почувствовали на себе многие. Не знаю, возможно это изменение было следствием унификации с общероссийским законодательством, но в этом случае ситуация выглядит еще хуже.

Наконец, в России нет и вменяемой модели создания благоприятного образа семьи. Сегодняшнее российское телевидение, киноиндустрия сфера искусств размывают понятие семьи, создают её образ как источника проблем. Многодетные — это, как правило, социально неблагополучные, которые нарожали, чтобы получить от государства денег. В отношении семьи и межчеловеческих отношений вообще по-прежнему культивируется идея потребления, человеку должно быть комфортно и приятно, и это называется судьбой.

В трудовом законодательстве, которое искромсали в целях защиты угнетаемых работниками работодателей, гарантии родителям, в том числе многодетным, снабжены таким количеством «если», что весь смысл норм пропадает. Более-менее работает из них только положение о выборе времени отпуска. И то с серьезными оговорками. Даже 20 лет назад в этой сфере ситуация была благоприятнее.

Важный для России автомобильный вопрос тоже при деле: в стране нет, и пока не предвидится автомобиля, который можно было бы назвать семейным, то есть относительно недорогим, надежным, универсальным по дорожным характеристикам и способным без существенных усовершенствований перевозить семью с детьми на расстояние одного – двух дней пути. Конечно, у ВАЗа есть 7-местная версия Ларгуса, но это решение во многом спорное и сомнительное по безопасности задних пассажиров (а это всегда дети). Да, у ГАЗа есть несколько вариантов, но ГАЗ — это, прежде всего, коммерческий транспорт со всеми вытекающими. Многие, правда, побаиваются увидеть гипотетический вариант от наших дельцов: если получится что-то подходящее, стоить оно будет близко к цене железнодорожного вагона.

В довершение картины — ситуация с льготным посещением музеев. Определен день, когда многодетные могут это сделать бесплатно — конкретный день месяца. Точно так же бесплатно, но в любое время ждут сотрудников центрального аппарата министерства культуры, и количество посещений для них не ограничено.

Все написанное вовсе не претензии и не плач в жилетку. Подавляющее большинство семей создаются и рожают детей не для получения бонусов от государства, хотя когда бонусы эти есть — становится очень-очень приятно. Просто государству нужно, наконец, набраться смелости и определиться: семью оно поддерживает или просто использует?

Константин Шморага

Источник: Псковская Лента Новостей
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