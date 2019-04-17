Блоги / Константин Шморага

Обратное движение

О состоянии псковской науки и образования можно судить по словам президента Курчатовского центра, доктора физико-математических наук, профессора, члена-корреспондента РАН Михаила Ковальчука. Будучи на Кикоинских чтениях, прошедших недавно в Пскове, он особо выделил… усилия Кванториума, правда оговорился тут же, что и здесь нет целостности и понимания, что и зачем делается. Справедливости ради отмечу, что ни того, ни другого нет в том числе потому, что задачи создать из того что есть единое целое, сохранив при этом разнообразие, и не ставилось. А ведь по такому принципу устроен Курчатовский центр.

В Пскове ситуация совсем другая, очень сильно отличается от той, в которой создавал свое детище Курчатов и его последователи. И формирование Псковского государственного университета, на мой взгляд, ничего не изменило. Во-первых, как данность, – крайняя ограниченность ресурсов. Всех – и материальных, и нематериальных. Естественно поэтому, что как бы единый организм существует по принципу отдельных песочниц. Так намного выше вероятность, что более-менее существенные средства достанутся хотя бы кому-то. Это справедливо и относительно денег, и относительно абитуриентов: хотя и не массово, но существует практика переубеждения поступающих идти не на факультет Х, а на факультет Y.

Есть надежда, что ситуацию с финансами поправит подписанное как раз на Кикоинских чтениях соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и Псковской областью, но тут многое будет зависеть от объективности оценки заявок на получение грантов. Вопрос даже не в системе критериев, а в открытости процедуры и, что еще более важно – в местных пристрастиях. Общеизвестно, что развитие технического образования в области диктовалось потребностью советской промышленности и хозяйством в целом. Сейчас уже потрачено и то, и другое, Москва настаивает на прорыве, но все это падает на почву, где противоречие между экономистом и производственником, технарем, не только не преодолено, но еще и усилилось. Стереотип, что первые – мошенники, а вторые не умеют считать и зарабатывать деньги, живет и побеждает. Причем не только на идеологическом уровне.

Положение гуманитарных наук вообще печально. Не будет преувеличением сказать, что общая формула отношения к ним примерно такова: рассуждения на тему влияния Луны на рост телеграфных столбов. И это – фундаментальная традиция еще советского времени. Как и тогда за науками гуманитарными, то есть о человеке, признается разве что функция патриотического воспитания, что профанирует и одно, и другое. Неслучайно в головах многих людей всех вероисповеданий и взглядов столько заблуждений. Показательно также, и что Институт русского языка им. Маймина существует в основном на средства президентского гранта.

Раз уж мы говорим о прорыве, надо знать, что любым историческим изменениям всегда предшествовали изменения именно в гуманитарной сфере – в том, как человек мыслит себя, из каких принципов он исходит, как и почему он делает даже самые простые и обычные вещи. Наверное поэтому президент Курчатовского центра говорил о важности гуманитарного образования.

Однако появление возможности получать дополнительные средства может, как часто бывает, породить местную (или не местную) индустрию по выуживанию и осваиванию этих средств. Что-то похожее произошло, например, с программой стратегического развития ПсковГУ, подкрепленной тремястами миллионами рублей, которые не только не оставили после себя существенного следа, но и породили нынче вопрос о стратегии развития вуза.

Играет роль в разрозненности псковского научного и образовательного сообщества и административный подход, ведь управлять единым целым куда как сложнее, нежели его отдельными фрагментами. Здесь ситуация начала понемногу меняться в последние месяцы, но о серьезных переменах говорить, естественно, рано.

С 2011 года Псковский университет потерял немало хороших специалистов. Кто-то ушел по возрасту, но немало людей решили тратить силы на что-то более конструктивное. Это касается и состоявшихся исследователей, и молодых. Вряд ли можно вернуть их всех, но попытаться, несомненно, стоит.

Положение Псковского государственного университета осложняется еще двумя вещами: потребительским отношением к нему со стороны общества, в частности, бизнеса, и ужесточившимися требованиями министерства образования. Если с последним сделать ничего нельзя, да и как раз вряд ли нужно, то менять отношение к университету в самой области необходимо. Помочь в этом может и открытый разговор со всеми. Нужно, во-первых, выяснить, что хотят и что могут предложить внешнему миру исследователи университета (этого пока никто так и не сделал). Во-вторых, объяснить тому же деловому и не очень сообществу, что использование труда, технологий и образа мыслей мигрантов – это не дорога вверх, а путь к пропасти. И тут власть должна сыграть свою роль, но не принуждением, а примером. Очень хочется верить, что регулярные Кикоинские чтения – это начало.

Псковский государственный университет вряд ли станет Курчатовским центром. Но и на месте этого центра еще шестьдесят лет назад было пусто. Вывести университет из его сегодняшнего положения можно, перестав быть «собачкой Павлова», которую поедают собственные пищеварительные соки. Несмотря на тяжелое положение, не надо выделять слюну на любое упоминание о деньгах и рейтингах.

Еще пять-семь лет назад сложно было представить себе Кикоинские чтения в Пскове с официальным приездом сюда первых лиц таких тяжеловесов как Курчатовский центр – им и сейчас тут нечего делать. Но почему-то сегодня это происходит. Результат ли это усилий областных властей, политика ли Москвы всех подталкивает к сотрудничеству – в любом случае это отличный шанс для Пскова. Как и открытие Псковской епархией школы хорового пения, которую вести будут одни из лучших специалистов Москвы и Пскова. Все это – шанс уйти от самодеятельности, преодолеть ставшее безвыходным «А мы всегда так делали» и «Нам бы что попроще».

Понятно, что люди из Пскова все равно будут уезжать. Хотя бы потому, что есть места, где потреблять удобнее, чем здесь. Но есть и люди, которым нужно не столько потреблять, сколько делать. И им нужен простор, а уж простор-то в Псковской области имеется. Только очень неухоженный. Для и под таких людей нужно организовать обратное движение, совместную работу, круглые столы, конференции, исследования, открытые лекции, мастер-классы. Нужно, чтобы они стали считать Псковскую область (не только Псков, но даже какую-нибудь захудалую деревеньку) если не своим домом, то родным местом. И считать не для местных СМИ, а искренне.

И одному университету все это не потянуть, зато при должном подходе его помощь вряд ли кто-то или что-то заменит. Как бы кто не оценивал состояние нашего образования, оно – важная составляющая настоящего и будущего страны.

Только про местных не надо забывать. Это единственные люди, которые уже сейчас считают это место своим домом. Считают неряшливо и небрежно, но искренне. И они вполне могут родить Всеволодов-Гавриилов, Виноградовых, Пушкиных, Кудрявцевых, Строгановых, Кикоиных. Но знают только про погибших героев.

Константин Шморага