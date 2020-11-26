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Зияющие высоты, или Снова о министерстве счастья

Как всегда по четвергам, мы представляем текстовую версию очередного выпуска «Диванной политики» - программы, подготовленной нашим обозревателем Юрием Моисеенко.

Необходимое послесловие к трактату о кляузе

Хоть и наступила календарная зимушка-зима, но високосный год никуда не делся, поэтому, следуя традиции, наш диванный ареопаг готов сегодня предложить читателям ПЛН сразу несколько новостей. При этом каждая - одна другой хуже.

Первая и самая, на наш диванный взгляд, парадоксальная - это… донос, который настрочил на нашего коллегу, кандидата исторических наук г-на Калиниченко депутат Государственной думы от Псковской области, известный всей стране своими шоу с деревянными кирпичиками, «убитодорожник» Александр Васильев. В двух словах суть конфликта такова: народному избраннику не понравился очередной выпуск авторской программы Константина - «Резонер», в ходе которой он выразил искреннее сомнение в эффективности депутатской деятельности своего экс-земляка.

Скажем честно, но в доводах г-на Калиниченко были свой резоны: вместо того, чтобы денно и нощно биться за благосостояние своего электората, парламентарий решил пойти по неверным стопам г-на Милонова, который основным видом своей деятельности на Охотном ряду избрал эпатаж ни в чем не повинных россиян своими парадоксальными (и это еще мягко сказано) инициативами. В качестве примера коллега назвал проекты г-на Васильева по скорейшему изобретению для первостепенных нужд селян грибоискателя (профессор Выбегайло отдыхает), предложение лечения от всех болезней крапивой, а также призыв употреблять в пищу на манер всеядных китайцев местных гадов и рептилий.

Однако этими кулинарными изысканиями не ограничились фантазии Александра Николаевича. В преддверии грядущих выборов он решил пойти еще дальше, предложив отменить время года, объявив зимнюю резину вне закона на том основании, что шипы, типа, разбивают нежный российский асфальт, нанося тем самым значительный материальный ущерб и без того небогатому Автодору. И вот тут-то не вынесла душа, нет, не поэта, а г-на Калиниченко, который, не желая обременять земное начальство, обратился непосредственно к небесам с вполне резонным вопросом: «Как же мы должны были прогневать боженьку, что нам в наказание он посылает таких вот народных избранников, которые с заднего сидения авто представительского класса начинают советовать, на каких колесах россиянам следует ездить зимой».

Г-н Васильев, понятно, оскорбился и, не долго думая, навалял на своего (внимание!) избирателя кляузу, отправив ее прямо министру внутренних дел с категорическим требованием проверить выступление Кости на предмет экстремизма. Немаловажное уточнение: в заяве была упомянута только фамилия Калиниченко, хотя вдоволь потоптался на последней депутатской инициативе известный авто-журналист Сергей Асланян, другие эксперты. Увы, но дело получило ход. Теперь хмурые сотрудники элитного подразделения «Э» вынуждены таскать коллегу на допросы, в душе удивляясь, за что народный избранник получает немыслимые депутатские деньжищи, потешая народ другими мертворожденными инициативами. Например, запретить гражданам в грязных носках ездить в плацкартных вагонах или штрафовать водителей за превышение установленной знаком скорости на 1 километр в час…

Понятно, что эта буря в стакане воды вызвала возмущение не только у коллег, которые немедля начали анализировать деятельность г-на Васильева на предмет его эффективности, разбирая при этом не слишком ли Костя задел его в своих рассуждениях? Не знаю, кого как, но цвет нашей диванной полит-артели больше всего возмутился другим, а именно - самим фактом того, что слуга народа написал именно ДОНОС (!) на своего избирателя. Мы у себя на диване даже представить себе не можем, что произойдет, если деятельностью вышеозначенного, с позволения сказать, депутата возмутятся широкие массы псковичей. И не только возмутятся, а придут в студию «Эхо Москвы» в Пскове и потребуют предоставить им прямой эфир, чтобы задать Александру Николаевичу свои неудобные вопросы. Понятно, что без привычного матерка и прочих крепких выражений они не обойдутся, не все получится запикать, поэтому программа может получиться неформальной с точки зрения хотя бы русского языка.

Зная, что г-н Васильев не переваривает критику в свой адрес, можно ожидать целый поток кляузных бумаг на своих избирателей. Впрочем, это всего лишь наше смелое досужее предположение, однако мимо подобного нахальства (будем называть вещи своими именами) не должно проходить руководство партии, по спискам которой избрался депутатом г-н Васильев, потому что подобное лечат подобным, но никак не крапивой.

Мы заставим вас плакать от счастья…

Из других новостей федеральной повестки хочется отметить инициативу спикера Совета Федерации г-жи Матвиенко пересмотреть подходы к решению проблем материнства и детства, которых у нас накопилось (как выяснятся) выше крыши. И чтобы было у нас на этом семейном участке фронта полное и, я бы даже сказал, безоблачное счастье.

Следует отметить, что Валентина Ивановна уже не первый раз пытается расшевелить наше застоявшееся домостроевское болото. Несколько лет назад, побывав в Эмиратах, она с недоумением узнала, что в этой обильной нефтью стране в полную силу работает министерство счастья, где с чиновничьей дотошностью фиксирует все блага, которые сыплются на головы местных жителей. Интересный передовой опыт и решила перенести на наши суглинистые почвы г-жа Матвиенко. В этом самом месте у правозащитников, было, затеплилась надежда, что наконец-то у власти екнуло в области сердца, и она решила обратить пристальное внимание на «традиционные семейные ценности», обозначенные, между прочим, в 114 статье новой Конституции.

Например, на безнаказанность мужей, которые смертным боем лупят свои дражайшие половины, после чего полиции остается лишь повторять униженным и оскорбленным: бьет – значит любит. Статья-то о домашнем насилии декриминализована! На процветающий институт фиктивных разводов депутатов и чиновников со своими жёнами для переписывания своего имущества на них? Да мало ли накопилось у нас в этой сфере проблем… однако, оказывается, разрешить их легче легкого. Если верить г-же Матвиенко, нужно взять министерство труда и социального развития РФ и вменить ему в обязанности вопросы, касающиеся семейной политики. Нас спросят: ну и что же здесь плохого? Может, и ничего, но и хорошего - простите - тоже с гулькин хрен. Ну, прежде всего, инициатива г-жи Матвиенко идет вразрез с уже обозначенной линией премьера Мишустина, который неожиданно резко взялся за сокращение чиновничьего аппарата. Между тем, по оценке экспертов, чтобы воплотить в жизнь идею главы Совфеда, то по сути дела придётся создавать ещё одно министерство с полным штатом и переделом полномочий сверху донизу.

Сейчас обязанности по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами. Например, за министерством просвещения закреплены опека, попечительство и профилактика безнадзорности. В работе с семьёй также задействованы министерство здравоохранения, министерство внутренних дел, другие ведомства. С одной стороны, на самом деле какой-то единой точки управления семейной политикой у нас нет, поэтому логично будет, если эти функции возьмет на себя профильное министерство, которое будет, типа, координировать, направлять и разруливать.

Между тем группа диванных экспертов, отягощённых застарелым скепсисом, глубоко сомневается, что прекрасная сказка воплотится в не менее прекрасную действительность, а все потому, что государство при всем своем пусть даже искреннем желании помочь многодетным не сможет, хотя бы потому, что семья и государство решают разные задачи и главное - по-разному. Семья заботиться о каждом своем члене, каким бы несуразным он ни был, но она готова его поддерживать и направлять, потому что его любит. Капиталистическое государство (как мы помним, аппарат насилия по Владимиру Ильичу) хоть и декларирует, что любит всех, однако, просим заметить, персонально - НИКОГО, потому что инструментарий, которым оно пользуется, далеко не гуманный, и направлен на то, чтобы по максимуму… сократить расходы. Яркий пример сказанному – пенсионная реформа.

Поэтому, если и появится на нас министерство семьи, то перво-наперво оно начнет с того, что подвергнет строгой ревизии все бюджетные статьи, которые призваны поддержать средне-статистическую российскую ячейку общества - зная, как у нас обычно рубят с плеча, мало никому не покажется. Но даже не это больше всего беспокоит наших диванных собратьев, а это странное желание залезть и главное - командовать в такой деликатной сфере, как союз двух, простите за высокий стиль, любящих сердец. В этой связи вспоминается нетленное пушкинское выражение, которое бы хотели напомнить господам чиновникам, чтобы не сильно заблуждались относительно своих административных возможностей: «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности… невозможно: каторга не в пример лучше»*. А вы говорите, министерство счастья…

Сквер - раздора

Не можем мы пройти и мимо городского скандала, когда некая похоронная контора (ООО «Март», уставной капитал 10 тысяч рублей – прим. авт.) умудрилась в одночасье раскурочить скверик в центре города, где установлен бюст выдающемуся советскому физику, дважды Герою Социалистического труда, уроженцу Пскова Исааку Кикоину. Судя по итоговой картине битвы, тяжелая техника, прорвавшись на этот благословенный пятачок, нарубила дров от души. Завалила голубую елку, ободрала другую, повредили корни стоявших деревьев, досталось и кустарнику, хотя на самом деле требовалась самая малость – выровнять плиты мемориальной площадки… Самое пикантное (или скандальное?) в этой истории заключается в том, что разрешение на т.н. «благоустройство» было согласовано с городской думой. Вряд ли депутаты даже предполагали, в какой хайп выльется обещание специалистов УГХ привести это место в надлежащий вид. Понятно, что управление городского хозяйства администрации города Пскова загодя принесло извинения за «временные неудобства», но кто же стал крайним во всей этой некрасивой истории? Догадайтесь с трех раз… Конечно же градозащитники, которых наша широкая лоялисткая общественность заклеймила от всей души, обвинив в повышенной возбудимости и прочих грехах, которые свойственны любой не слишком организованной массе.

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Оно, может, в ее словах и есть некий резон, однако… дорогие критики давайте будем более сдержанны в своих оценках, тем более что в главном – корыстном интересе к этой проблеме – заподозрить городских доброхотов сложно. Также они ни в чем не виноваты в том, что городские чиновники абсолютно неподконтрольны жителям областного центра. Чтобы убедиться в сказанном, достаточно пробежать совсем свежий пост известного псковского архитектора Владимира Шуляковского, который был выложен на его персональной страничке одной из популярных социальных сетей. Полюбопытствуйте, кто не читал, и вы поймете, как власть в своих поспешных и зачастую непродуманных решениях больше вредит городу, чем заботится о его благолепии.

Но, может быть, «композитор музыки, застывшей в камне» слишком все-таки заблуждается? А вот с кем нельзя не согласится, так это с коллегой г-м Семеновым, который в своих городских заметках высказал вполне обоснованное опасение, что извечное стремление сэкономить превращает Псков в некое продолжение Орлецов. Обратите внимание на обилие заборов, рогаток, тропинок, ведущих в никуда, мемориальных табличек сработанных в стиле надгробных памятников типа «помним, любим, скорбим».

Ну а венцом кладбищенской эстетики служит т.н. «Аллея героев», что на площади Победы, и вы поймете, о чем это мы. И после всего этого градостроительного позора у нас крайними почему-то считаются рядовые псковичи, которые уже устали от чиновного беспредела? Да полноте! Не они ведь командовали техникой, как это было в сквере имени физика Кикоина, а господа чиновники, которые у нас, как всегда получается, не при делах. На этом разрешите закончить, ну а если вы по-прежнему удручены тяготами бытия, то аптека, как всегда, за углом.

Юрий Моисеенко

*Из письма Александра Пушкина жене Наталье Николаевне, 3 июня 1834 года. Из Петербурга в Полотняный завод.