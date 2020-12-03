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Блоги / Константин Калиниченко

Превращение по Кафке в 2020 году

03.12.2020 17:19|ПсковКомментариев: 1

«А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде, – вероятно потому, что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь...»

Франц Кафка «Превращение»

 

Вчера мы предметно и дотошно обсуждали сюжет вокруг моей скромной персоны и депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева. Не стану повторяться. Пожалуй, одна тема осталась нераскрытой, и ее считаю принципиально важной. А именно, как простой «парень с рабочей окраины» за неполные 10 лет мутировал в чиновника, который требует от министра внутренних дел заткнуть рот журналисту. Предлагаю посмотреть на депутата Васильева как на социальное явление, феномен общественно-политической жизни современной России. Своего рода «из грязи в князи в 21 веке».

Это, увы, показательная история, как власть меняет человека, превращая его в … А впрочем смотрите сами.


На фото встреча Владимира Путина с псковскими активистами 23 мая 2011 года

Отлично помню, как в меру известный псковский общественник внезапно, как по мановению волшебной палочки, стал кандидатом в депутаты Государственной думы в 2011 году. Была такая прекрасная эпоха в истории нашей страны, когда власть решила, что нужно обратить внимание на неравнодушных граждан с активной жизненной позицией. Как раз такая и была у простого псковича Александра Васильева. Человека с обычной биографией, без каких-то связей и базовых перспектив на прохождение в высшее общество. Такой, своего рода, псковский архетип: «родился, женился, окончил политех…».

Но при этом Александр демонстрировал неуемную натуру общественного деятеля. Водил дружбу с разной оппозицией - по молодости оказался в рядах ЛДПР, затем душа, видимо, потребовала чего-то радикального, и вот уже наш герой участвует в мероприятиях  тогдашних нацболов (НБП - запрещенная в РФ организация). Но, конечно, более всего псковичам он запомнился в формате шумного убитодорожника - лидера движения «Убитые дороги Пскова», который  рассекал по городу с «колобашкой», прикладывал ее к ямам на дорогах и, картинно разводя на камеру руками, докладывал, что мол непорядок - яма на дороге, и хватит это терпеть. Ведь если «я плачу налоги, то где дороги»? На тот момент все это выглядело абсолютно органично, мне деятельность Александра Васильева казалась очень актуальной и полезной. Пинать нерадивую власть - именно этим и должен заниматься общественник.

И был в недрах этой власти придуман чудесный сценарий, согласно которому Владимир Путин в 2011 году посещает Псков, проводит встречу с местными активистами, из их числа как бы выбирает лучшего, которому прямо на месте дает путевку в большую политическую жизнь.

Там за круглым столом вместе с Путиным сидело несколько псковских общественников. Валентин Курбатов, понятное дело, присутствовал, скорее, как патриарх движения. А вот все остальные имели полное право надеяться, что будущий президент сделает выбор в их пользу.

История, разумеется, не имеет сослагательного наклонения, и мы не знаем, как бы повернулась судьба, если бы хозяин встречи указал перстом на кого-то другого. Но по прошествии времени следует признать очевидное: Владимир Владимирович ошибся и из всех сидевших в тот солнечный майский день 2011 года за круглым столом, выбрал не лучшего из кандидатов. Думаю, что имей возможность все переиграть, он бы сделал иной выбор. Мог ведь выбрать научного руководителя Института регионального развития интеллектуала Сергея Дамберга. Даниила Новикова или Алину Чернову, работающих с детьми-сиротами и людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Любой из них, уверен, был бы намного более полезен Псковской области в Госдуме. Но выбрал Александра Васильева, что лишний раз доказывает высокую вероятность ошибки при случайном выборе.

Александр же, перебравшись в Москву, оказался полезен в основном самому себе. На первых порах хотя бы иногда вспоминал, что именно Псков проложил ему дорогу в светлое будущее. Организовывал какие-то автопробеги - совершенно бессмысленные по содержанию, но, по крайней мере, привлекал к этому делу псковичей. Однако это все быстро наскучило. Со временем автопробеги прекратились, а жизнь наш депутат все больше наблюдал с заднего сидения депутатского членовоза представительского класса.

Трансформацию личности легко заметить, проследив за эволюцией идей депутата Васильева. Начинал он, как известно, с плохих дорог в Пскове.

Став депутатом, обратил взор на плачевное состояние дорог в целом по стране.

Затем, во время частых наездов в родную Псковщину (напомню, что тогда не было авиасообщения с Москвой, и депутатам приходилось ездить поездом), Александра сильно озаботила проблема вонючих носков. Предлагал что-то с этим сделать, ведь это же беспредел полнейший, когда ты - депутат и едешь в элитном СВ, а на весь вагон распространяется характерный амбрэ от каких-то немытых пролетариев.

Видимо по этой причине, депутатские поездки на родину резко сократились. Зато пропорционально возросло число выездов за рубеж. Вот тут уже народного избранника начали волновать реальные проблемы. Например, он глубоко погрузился в вопрос перемещения на электромобилях. Результатом стало глубокомысленное умозаключение, что на электромобиле «Тесла» лучше передвигаться по Гонконгу, чем по Норвегии. Псковичам оставалось только поверить. С некоторым опасением они замерли в ожидании, предчувствуя, что маразм крепчает, и основное шоу еще впереди. И депутат Васильев не разочаровал.

Апофеоз пришелся аккурат на последний год. Не знаю - пандемия так повлияла или что-то еще, но из глубин подсознания народного избранника идеи начали рваться одна за другой. Первым в ход пошел грибоискатель. Объективные трудности в собирании грибов было предложено преодолей при помощи специального прибора, который, правда, следовало сначала изобрести. Нетривиально.

Дальше - больше. Надо полагать, устав от постоянного нытья электората о трудностях бытия, г-н Васильев в апреле месяце заявил, что вообще-то уже «крапива пошла» и вообще нечего стонать, «с крапивой никакой кризис не страшен». Не уверен, что крапиву добавляют в ежедневный рацион депутатов Госдумы, но думаю, что иногда ее следует все же применять по более известному назначению, из педагогических соображений.

Этого оказалось мало, и неделей позже наш депутат перешел непосредственно к рецептуре блюд, акцентировав внимание на модной средиземноморской кухне. При этом указал простому народу, что в столь непростые времена следует быть неприхотливым в еде. А начать можно с замены заморских мидий и прочих креветок на родных нашему сердцу гадов и рептилий.

Так бы мы, наверно, узнали еще много интересного, но на горизонте неумолимо замаячили новые выборы в Госдуму, в связи с чем Александр Васильев решил вернуться к старой проверенной автотематике. Сначала предложил запретить шипованную резину в средней полосе России.

А следом выдвинул идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч. Это уже, видимо, от переизбытка чувств и желания сделать приятное буквально каждому жителю страны…

Все это внешне - один и тот же человек. Тот, что 10 лет назад ездил на потрепанном авто и тусовался с простыми псковичами на Октябрьской площади. Сегодня он превратился в столичного чиновника, который обиделся на совершенно справедливую критику. Я ведь ничего тут не выдумываю - просто описал путь, длиною в несколько лет, от простого псковского парня до высоколобого партократа, требующего от министра разобраться и принять меры.

Я думаю, что Александру не стоило тратить силы на эту бессмысленную писанину. А лучше задать себе вопрос: почему в Госдуме 450 депутатов, но в последнее время многие крутят пальцем у виска при упоминании именно его фамилии.

А впрочем, вряд ли задумается. Ведь весь этот путь трансформации отдельно взятого депутата Александра Васильева давно описан классиком мировой литературы. В романе Франца Кафки «Превращение». Одно лишь отличие - главный герой романа, превратившись в огромного мерзкого паука, по ходу повествования сохраняет здравый ум и осознает происходящее. Насчет депутата Васильева у меня в этом нет уверенности…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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