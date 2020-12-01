Общество

«Сообразим на троих»: Феномен депутата Васильева. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая 3 декабря вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня к постоянным ведущим Максиму Костикову и Константину Калиниченко присоединилась общественница Алина Чернова. Вместе они попытались разобраться в феномене депутата Госдумы Александра Васильева: как простой псковский парень, бегавший по Пскову с колобашкой и боровшийся с плохими дорогами, превратился по сути в чиновника, который требует у министра внутренних дел заткнуть рот журналисту.