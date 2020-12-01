Общество

Журналиста «Эхо Москвы» в Пскове и ПЛН вызвали на допрос из-за критики депутата Васильева

Автора и ведущего программы «Резонер» на «Эхо Москвы» в Пскове и блогера Псковской Ленты Новостей Константина Калиниченко сегодня, 2 декабря, вызвали в Центр по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») для дачи объяснений. Поводом для вызова стало заявление от депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева по факту публикации на портале ПЛН статьи «Популисты и иждивенцы у власти».

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В своем заявлении депутат Васильев указал, что автор публикации в оскорбительной уничижительной форме высказывается о депутате Государственной думы Васильеве и некоторых его коллегах. По мнению заявителя, в статье имеются факты неуважения к власти и обществу. Кроме того, парламентарий считает, что в публикации Константина Калиниченко есть проявления экстремизма.

Напомним, в своем блоге Константин Калиниченко подверг критике очередную инициативу псковского депутата Васильева о запрете шипованной резины в центральной части России. Парламентарий уверен, что такая мера поможет сохранить дороги страны в надлежащем качестве.