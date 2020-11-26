Общество

В УГХ Пскова назвали причины спила голубой ели и каштана у бюста Кикоина

В управлении городского хозяйства администрации Пскова назвали причины, по которым были спилены голубая ель и каштан у бюста Кикоина. Жалоба на спил деревьев опубликована на сайте губернатор60.рф.

«Конечно, сейчас сложное время в связи с эпидемией коронавируса, некому и некогда выяснять, кто ответственный за спил голубых елей в центре города Пскова, но тем не менее от своего имени и от имени неравнодушных жителей Пскова, прошу дать разумные объяснения происходящего», - попросила псковичка.

Фото Николая Баринова

Как пояснил начальник УГХ Николай Баринов, спиленные деревья попадали в пятно благоустройства территории у бюста. «Это сто процентов в рамках проекта. Там просто не получилось бы по-другому», - отметил он. Кроме того, начальник управления подчеркнул, что, даже если бы ель не спилили, через год она упала бы сама. «У меня есть фотография - ствол у нее кривой, внутри весь высох, - рассказал он. - Березу, которую просил сохранить житель, мы оставили, хотя она тоже в пятне застройки. А эти (ель и каштан - ред.) не получилось».

Между тем каштан, по его словам, корнями уже поднимал асфальт, поэтому его тоже было решено убрать. Решение о спиле деревьев принимала специальная комиссия. «В ее состав входило не меньше 8 человек. Мы понимали, что это решение вызовет резонанс, но чтобы сделать красоту, иногда приходится чем-то жертвовать», - заметил Николай Баринов.

Также начальник УГХ добавил, что на территории у бюста Кикоина в следующем году произведут компенсационную посадку деревьев взамен спиленных. «Посадим деревья там, где они будут смотреться, а не загораживать бюст», - сообщил Николай Баринов.