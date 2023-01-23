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Забыть переветника

23.01.2023 17:54|ПсковКомментариев: 0

Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять.
Телеведущий Иван Ургант - о предложении признать его иноагентом

Отечественный политикум вновь занят публичными поисками места поставки запятой в формуле «казнить нельзя помиловать» - в этот раз в варианте «изъять нельзя оставить». Завсегдатаи политических трибун и федеральных телеэфиров с азартом обсуждают судьбу имущества и доходов новых невозвращенцев - уехавших (или сбежавших - кому как нравится) за рубеж от спецоперации/мобилизации сограждан.

Предвестником широкой дискуссии, конечно, была удивившая всех весной 2022 года публичная пикировка между Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента России, и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Первый в интервью белорусским журналистам породил мем «большой патриот» - это было сказано об уехавшем после начала СВО из России Иване Урганте. Песков тогда отказался считать популярного телеведущего в ряду названных «через запятую» Ксении Собчак и Регины Тодоренко предателями и «пятой колонной»: «У нас есть люди, которые испугались, когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал. Сказал, что еду в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался, и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден».

За эти слова заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь главы государства, пожалуй, впервые в новейшей истории удостоился буквально окрика от главы российского региона: чеченский руководитель назвал «шкалу приоритетов» Пескова «какой-то несозревшей» и добавил, что «с этим нужно что-то делать». «Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», - возмущался Кадыров.

В тот раз полемика, если это можно так назвать, касалась скорее моральной стороны вопросы, а если и затрагивала меркантильно-финансовую сторону, то только в разрезе гипотез: дескать, «неужели потом они вернутся и снова будут получать ордена да гонорары»?

Первый - ещё надменно-полушутливый - подступ к практическим санкциям к уехавшим случился осенью минувшего года. Помните, как некоторые говорящие головы предлагали «мобилизовать» для нужд СВО машины, которые бросали, не сумев экстренно продать с жутким дисконтом прямо в очереди, бегущие от той самой мобилизации на подъезде ко всем известному теперь КПП Верхний Ларс на военно-грузинской дороге?

Дальше градус предложений как покарать «отщепенцев» рос по экспоненте и достиг уровня предложений считать тех, кто «ненавидит Россию, кто сбежал из нее, призывает к поражению и гибели страны» врагами общества без суда и следствия, навсегда запретить им въезд в Россию и лишить их способов заработка внутри страны. Это предложение, напомню, формально приписывается видному легисту, экс-президенту, а ныне зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.

Были ещё и экзотические варианты - вырезать из старых фильмов персонажей, сыгранных пошедшими вразрез с государственной линией актёров. Удивительно, но пока еще не нашлось какого-нибудь ушлого проходимца, который продал бы под государственные гранты идею попросту поменять у таких проблемных персонажей лицо и голос с помощью нейросетей - даром что они как раз научились делать это быстро и дешево!

Промежуточным вариантом в обсуждении проблемы нынешней эмиграции стали инициативы изымать в доход государства имущество тех, кто так или иначе был здесь вполне успешен и обласкан вниманием и доходами, в том числе полученными за счет государства, а теперь коварно шлёт Родине проклятья и даже осознанно помогают неприятелям — информационно, а то и трудовым евроцентом. Этот извод дискуссии породили резонансные акции актера Смолянинова и певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), оперативно признанных иноагентами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже успел предложить внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволили бы конфисковать имущество покинувших страну российских граждан, если какие-то их действия попадают под статьи о реабилитации нацизма и экстремизме, а также о дискредитации Вооруженных сил РФ. Вице-спикер нижней палаты, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова тут же нашла, куда можно было бы потратить изъятое - на квартиры детям-сиротам. Умри, а не придумаешь лучшего повода прочертить мрачную аналогию с известным мемом на базе известной картины Лактионова «Переезд в новую квартиру» (когда интернет-шутники подписывали это лучащееся оптимизмом полотно скандальной надписью «Хорошо, что прошлых хозяев расстреляли!»).

Авторский коллаж на основе картины
Александра Лактионова «Переезд в новую квартиру» (1952 г.) 
и фотографии из объявления о продаже московской квартиры 
 признанной иноагентом певицы Лизы Монеточки*

Впрочем, банальщина - говорить, что наша страна всё это уже проходила в XX веке с реквизициями имущества «врагов народа». Сколько человеческих судеб и жизней было поломано, сколько полезного не случилось, и как это аукнулось для страны даже в сугубо практическом плане (начиная от незажившей народной раны, страшно аукнувшейся спустя пару десятилетий, до банальной потери моральной поддержки в определенных зарубежных кругах, сказавшейся, например, в том же сокращении числа полезных идейных перебежчиков на сторону страны «народной демократии»)!..

Однако же и считать заведомо мракобесием любые способы противодействия тем, кто в ситуации «осажденной крепости» так или иначе выступал в разрез с корпоративными интересами гарнизона и населения, было бы известной подменой понятий.

Здесь уместно вспомнить, что об этой нетривиальной проблеме задумывались граждане Псковской вечевой республики: именно в Псковской судной грамоте впервые в русской истории появилось юридическое определение и наказание для того, что обычно не совсем корректно называют переводят как «измену», хотя речь скорее шла о информационной помощи неприятелю.

В условной 7 статье древнепсковского кодекса (сразу после 6 статей, которые касались покамест не конкретных преступлений, а описывали систему подсудности и общую структуру судопроизводства) сказано дословно следующее: «А кримскому татю и коневому, и переветнику, и зажигальнику, тем живота не дати». Обычно эту фразу переводят так: «Вора, совершившего кражу на территории Крома, конокрада, государственного изменника и поджигателя лишать жизни». Однако же под «животом» даже в других статьях Псковской судной грамоты понимается нажитое и наследуемое имущество. Так что некоторые исследователи утверждают, что здесь речь идёт о правоприменении: совершившие тяжелейшие, своего рода «непрощаемые» преступления перед общиной города-государства, лишались возможности распоряжаться имуществом, чтобы, например, официально откупиться от суда (т. н. «выкуп за смерть»).

При этом под переветом (однокоренные слова - совет и ответ) понималось не обязательно военная помощь врагам Господина Великого Пскова, но в первую очередь - сношение (обычно тайное) с ним, то есть переписка, передача важных известий. Чем не некоторые сущностные положения нашего нынешнего закона об иноагентах?

В условиях средневекового Пскова, вынужденного постоянно бороться с недружественными воинственными соседями, такие жестокие кары для тех, кто предавал интересы городской общины, были обоснованы рисками для выживания, которые влекли что отступничество, что кража из закромов, где хранились стратегические запасы на случай осады.

Но так ли сейчас угрожают самому существованию государству российскому те, кто уехал во время нынешнего драматического слома, когда не только Россия, но и тысячи частных судеб на разрыв испытываются? Если они начинают прямо помогать пресловутым «недружественным» силам словом и делом, то для этого давно имеются соответствующие статьи Уголовного кодекса — нет нужны изобретать велосипед. Но если вся вина уехавших в том, что, подчас против воли выдавленные из собственной страны обстоятельствами, личными и семейными угрозами, оторванные от семей и близких, от всей устроенной жизни, от честно (если честно) нажитого в России имущества фрустрированные люди допускают пусть нелестные, пусть обидные, даже враждебные высказывания — повод ли этом запускать очередной виток гражданской усобицы? И стоит ли попирать базовые принципы устройства нынешнего государства — в том числе и пресловутое право частной собственности — ради выплеска общественных эмоций на злобу дня? В конце концов, стоит ли добровольно давать формальный повод к зеркальному оправданию неправосудных конфискаций российского, в том числе государственного, то есть народного, имущества за рубежом?

Ну и отдельно хотелось бы, конечно, узнать у тех депутатов, которые сыплют репрессивными инициативами против всяких уехавших артистов-журналистов, почему именно эти мастера разговорно-песенного жанра, а не, скажем, бывшие коллеги депутатов-инициаторов по парламентской курилке стали причиной неожиданно взыгравшего оскорбленного чувства? Ведь среди тех уехавших, кому, по прежнему полагается заоблачная для рядовых россиян повышенная пенсия экс-депутата Госдумы (по крайней мере, о лишении таких привилегий беглых мужей государевых я не слышал), немало тех, кто уже наговорил и наделал за рубежом на увесистые уголовные тома.

(Смешно сказать, но даже одиозный Илья Пономарев, обвиненный в России в пособничестве в растрате сколковских миллионов, 7 лет как сбежавший сначала в США (и призывавший там к усилению антироссийских санкций), а затем за особые заслуги получивший украинское гражданство, проводивший в Польше карикатурный «съезд народных депутатов», призывавший к перевороту в России - вот он был признан в России иностранным агентом уже после всего этого, в октябре 2022 года!)

Но о бывших коллегах, даже если они вдруг стали теми самыми переветниками, парламентарии как-то стыдливо забывают, заставляя простых граждан вспоминать русскую пословицу про воронов.

Сергей Васильев

* Признана лицом, исполняющим функции иностранного агента

Источник: Псковская Лента Новостей
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