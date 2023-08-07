Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Кружки и секции в Пскове
Купе-кроссовер Geely Tugella
самое время для ремонта
«Истфакт» Княгиня Ольга
Топ уютных летних террас Пскова
Снова в школу. ЛОНГРИД
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Интересные места отдыха в Псковской области
чем полезен нацпроект «Культура»
удмуртская ведьма
университет профсоюзов
как поддерживают псковских врачей
Сергей Васильев Публикаций: 29
07.08.2023 09:550 СИМ-СИМ, скройся! 19.06.2023 22:070 Мама Холод. Ad memoriam 11.04.2023 17:470 Парадоксы нелюбви 22.03.2023 18:001 Траектория падения 06.02.2023 15:135 «Ваше обращение очень важно для нас...» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 03.08.2023 10:435 Юрист рассказала, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября 04.08.2023 12:369 Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов досрочно вышел на свободу 03.08.2023 10:011 Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье 02.08.2023 11:094 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО 03.08.2023 13:2512 Новое кафе «Альма» в Финском парке: Гельдт, трдельники и открыточные виды
Блоги / Сергей Васильев

СИМ-СИМ, скройся!

07.08.2023 09:55|ПсковКомментариев: 0

Нет, кажется, большего жупела для наших отечественных законодателей, чем электросамокаты, или, как теперь их классифицируют в ПДД, СИМ — средства индивидуальной мобильности. Вот и борец с алкоголем, вейпами, иностранными автомобилями и вывесками, английским языком в школах (да с чем он только не борец!) Султан Хамзаев, в 2016 году получивший аж 1222 голоса жителей Псковской области на выборах депутата Госдумы от региона, вступил в увлекательную гонку усложнения жизни скромных владельцев двухколесного электротранспорта, предложив давеча обязать оных каждые 6 месяцев (!) — то есть даже вдвое чаще, чем владельцев таких несравненно более технически сложных и общественно опасных транспортных средств, как автомобили — проходить техосмотр их СИМов.

Не очень понятно, на каких таких станциях должны проходить ТО владельцы электроскутеров, есть ли такие СТО вообще у нас в стране в более-менее заметном количестве, кто их должен сертифицировать, почему так часто электросамокатам требуется проверка, и что, собственно, там проверять: состояние аккумулятора и тормозной системы? Вопросы, вопросы... А главное — подтверждает ли статистика ДТП с СИМами выводы, что значимая доля аварий случалась из-за неисправности устройства, а не по вине его водителя (или вовсе, по вине второго участника: пешехода, водителя авто)? Вот тут, кстати, похоже ответ есть: в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД, опубликованном в конце мая 2022 года, отмечалось, что в 53% ДТП с электросамокатами виновниками были водители автомобилей. Остальные 47% аварий, где виновниками были все же водители самокатов, тоже были в основном вызваны нарушением ПДД, а не технической неисправностью устройства передвижения.

В общем, может показаться, что в данном случае мы имеем делом с обычным законодательным хайпом — и не более. Однако если вспомнить другие инициативы, например, о том, чтобы вешать на электросамокаты что-то вроде госномеров (как же иначе выявлять нарушителей?), об обязательном «электросамокатостраховании» по образу и подобию ОСАГО, то все, конечно, встанет на свои места: какое же страхование без ТО и проверки на знание ПДД (то есть, наверное, и до каких-никаких прав на управление дело дойдет)?

Вот только что в таком случае будет с сервисами проката самокатов, которые уже стали привычными во многих городах, в том числе и в Пскове? Летом на набережной Великой на этих арендованных скутерах постоянно снуют в том числе и туристы, для которых это — отличное транспортное средство, чтобы, например, объехать все 9,5 км 5-го кольца крепостной стены самой большой крепости Европы. У всех ли туристов найдутся, в случае чего, права, чтобы арендовать двухколесного «электроконя» (или, скорее, «электропони»)?

Да ладно туристы! СИМы активно используют курьеры из ставших враз столь востребованными служб доставки. (Как, собственно, было и век назад, когда первыми электроскутерами — тогда их называли автопедами по названию компании-пионера по выпуску таких устройств в США — пользовались, например, почтальоны).

А еще, что даже более важно, электросамокат — самый удобный из доступных, и самый доступный из относительно быстрых способов добираться до работы для очень многих обывателей, кому не по карману автомобиль и чей ежедневный маршрут пролегает вдалеке от маршрутов общественного транспорта. То есть это давно не только игрушка для подростков, но вполне утилитарная вещь для многих взрослых и работающих людей.

Поэтому, когда еще один видный законотворец, сенатор Клишас предложил нынешней весной вообще убрать такие СИМы с улиц, отведя им «загон» лишь в парках и частных (!) поселках, он продемонстрировал пресловутую страшную далёкость от простого народа.

Другое дело, что то или иное регулирование вопросов безопасного использования заполонивших города новых транспортных средств, конечно, необходимо. Но оно должно быть двусторонним: нужно думать не только о том, как бы ограничить и зарегулировать жизнь водителей СИМ, но и о том, как сделать городскую среду подходящей и безопасной для пользователей самокатов и велосипедов — и электронных, и обычных. Это, конечно, труднее, дольше, дороже (а хайпа, напротив, меньше), но в результате тот город, который будет системно работать над решением этой непростой задачки, в конечном счете выиграет — и на сокращении пробок от диверсификации транспортных потоков, и на росте своей привлекательности для многих горожан.

Будет ли Псков в ряду таких городов?

Сергей Васильев

Теги: #псков #транспорт #законопроект #электросамокат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 203 человека
07.08.2023, 10:320 Жительница Пскова стала самой молодой конкурсанткой в финале «Миссис Россия 2023» 07.08.2023, 10:200 Проект о героях и битвах запускают «ПЛН FM», реготделение РВИО и Псковский музей-заповедник 07.08.2023, 10:140 Средний заработок на подработках заметно вырос в Псковской области 07.08.2023, 10:040 Росгвардейцы задержали 50-летнюю псковичку за кражу станков для бритья
07.08.2023, 09:550 СИМ-СИМ, скройся! 07.08.2023, 09:440 Минфин впервые с января 2022 года возобновит покупки валюты на рынке 07.08.2023, 09:300 Псковичи могут бесплатно получить IT-профессию в «Школе 21» Сбера в Великом Новгороде 07.08.2023, 09:150 Объем наличных в обращении рекордно вырос в России за 25 лет в июне
07.08.2023, 09:000 В России предложили маркировать допустившие утечку персональных данных компании 07.08.2023, 08:450 В МВД предложили уголовно наказывать помогающих банковским мошенникам 07.08.2023, 08:300 Псков занял 81 место среди городов России по объему ввода жилья 07.08.2023, 08:150 ГОСТ на детские игрушки появится в России
07.08.2023, 07:560 Таймлапс лунной ночи запечатлел псковский фотограф. ВИДЕО 07.08.2023, 07:340 Какие сувениры запрещено ввозить из-за границы, объяснил юрист 07.08.2023, 07:190 Почти в 40 раз увеличились случаи утечки личных данных в России 07.08.2023, 07:000 Аномально жаркая погода преобладает на Северо-Западе России
06.08.2023, 22:002 Идею пересадить чиновников на отечественные машины поддержали 77% россиян — опрос 06.08.2023, 21:480 Обломки корабля III века до нашей эры обнаружили в Средиземном море 06.08.2023, 21:350 Проект псковичей по масштабированию применения беспилотников отмечен на «Архипелаге 2023» 06.08.2023, 21:190 Скорость движения в направлении Петербурга ограничат на трассе Р-23
06.08.2023, 20:590 Мэр Тбилиси заявил о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня 06.08.2023, 20:520 Всероссийский съезд глав домов и центров народного творчества проходит в Пскове 06.08.2023, 20:380 Подвоз воды из-за аварии на сетях организуют в псковской деревне Писковичи 06.08.2023, 20:290 Российский корабль уклонил МКС от столкновения с космическим мусором
06.08.2023, 20:170 При массовом катании псковских велосипедистов призвали двигаться колонной 06.08.2023, 20:084 Храм хотят построить на улице Майора Доставалова в Пскове 06.08.2023, 19:550 «Мелкие воришки»: дети залезают в чужие автомобили в Великих Луках 06.08.2023, 19:330 Telegram заблокировали в Ираке
06.08.2023, 19:090 Попавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику 06.08.2023, 18:470 Водители пробивают шины на трассе в Островском районе из-за ямы на мосту 06.08.2023, 18:260 Компьютерными играми увлекаются почти 40% россиян — опрос 06.08.2023, 18:051 Корзину белых собрали грибники в гдовском бору. ФОТО
06.08.2023, 17:460 Александр Козловский: Труд железнодорожников — важная социальная миссия 06.08.2023, 17:270 Маркеры сотрудника избиркома назвали псковичам в преддверии поквартирного обхода 06.08.2023, 17:074 «Бабулям закон не писан»: пенсионерка с тростью в Пскове грубо нарушила ПДД  06.08.2023, 16:470 Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве
06.08.2023, 16:290 Три «учебные» экскурсии в «Михайловском» доступны владельцам Пушкинских карт 06.08.2023, 16:090 Гребцы из Пскова победили на первенстве России 06.08.2023, 15:501 Шесть кандидатов примут участие в выборах главы Псковского района 06.08.2023, 15:320 Экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни
06.08.2023, 15:030 Три улицы в Великих Луках обесточены из-за повреждения электросетей 06.08.2023, 14:450 Михаил Ведерников поблагодарил железнодорожников за непростой труд 06.08.2023, 14:270 «Рассада тараканов» в подъезде беспокоит жителя Запсковья. ФОТО 06.08.2023, 14:070 Федеральный реестр сказок создадут в России
06.08.2023, 13:490 Жару до +34 градусов прогнозируют в Псковской области 7 августа 06.08.2023, 13:310 Приём заявок на чтения памяти «московской» бабушки Пушкина завершают в «Михайловском» 06.08.2023, 13:100 Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе станет ежегодным 06.08.2023, 12:510 Воду отключат в псковской деревне Писковичи из-за аварии на сетях
06.08.2023, 12:330 Силы ПВО ликвидировали беспилотник на подлете к Москве 06.08.2023, 12:150 По случаю 700-летия Гдова жителей района отметили региональными наградами 06.08.2023, 11:550 Врач перечислила основные причины появления мешков под глазами 06.08.2023, 11:360 Трудовых свершений и жизненных успехов пожелал железнодорожникам Александр Котов
06.08.2023, 11:170 Грибники жалуются на червивые боровики в Псковском районе 06.08.2023, 10:590 Белых цапель заметили на реке Пскове. ФОТО 06.08.2023, 10:380 Подрядчика обяжут ускорить исправление недочетов на гдовской набережной 06.08.2023, 10:192 Производителям в РФ начнут возмещать 100% расходов на перевозку молока на экспорт
06.08.2023, 10:000 Жительница Пскова «одолжила» мошеннику 20 тысяч рублей 06.08.2023, 09:411 Фундамент новой школы закладывают в Гдове 06.08.2023, 09:245 Эксперт предупредила о возможном повышении платежей за ЖКХ 06.08.2023, 09:000 День железнодорожника отмечают в России 6 августа
05.08.2023, 22:000 Об особенностях работы компаса рассказали псковичам 05.08.2023, 21:411 Псковичи перевели мошенникам более 350 тысяч рублей 05.08.2023, 21:180 Назван витамин, который может снизить риск ОРВИ у ребенка 05.08.2023, 20:570 Россиянин сделал своей возлюбленной предложение и утонул
05.08.2023, 20:350 Акция по культуре общения с книгой прошла в псковских учреждениях УФСИН 05.08.2023, 20:100 Псковский футбольный клуб победил «ГУОР-Карелию» в Петрозаводске 05.08.2023, 20:010 Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске 05.08.2023, 19:430 О монограмме Иисуса Христа рассказали в Псковском музее
05.08.2023, 19:210 Росалкорегулирование будет вести реестр изготовителей пива 05.08.2023, 19:000 Россиян предупредили, что категорически нельзя делать при солнечных ожогах 05.08.2023, 18:410 Полицейские продолжают разыскивать глухонемого псковича 05.08.2023, 18:180 Минтранс рассказал, какие возможности будут у любительских дронов
05.08.2023, 18:050 Владимир Кузь: Гдов с каждым годом становится все краше  05.08.2023, 17:400 Множество белых грибов обнаружили в окрестностях Пскова. ФОТО 05.08.2023, 17:230 Работающим удаленно женщинам в декрете предложили сохранить пособие 05.08.2023, 17:000 Эксперты дали рекомендации для поездок на автомобиле в жару
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru