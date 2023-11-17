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Блоги / Сергей Васильев

Государственные парадоксы

17.11.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать

Иван Крылов, «Волк и ягнёнок».

Типичная ошибка многих берущихся рассуждать об интересах и действиях государства (или даже отдельных его «филиалов» в виде будь то федерального правительства, будь то парламента, будь то региональных администраций) - исходное допущение, что это самое государство и его элементы представляют из себя некую цельность, буквально коллективный разум, четко понимающий, чего он хочет, и как ему этого достичь, виртуозно регулирующий работу сложного механизма с сотней колесиков, которые все работают в унисон, чтобы государственная машина исправно ехала в нужном водителю направлении — даже если пассажиры требуют двигаться совсем в другую сторону. Это их, пассажиров, проблемы, что их везут, например, по ухабам, и они, конечно, пытаются найти иногда логические, а чаще конспирологические объяснения такому выбору пути. Но ни логики, ни конспирологии тут искать не нужно, потому что изначальный посыл неверный — нет никакого водителя, это химера, разными конечностями которой управляют такие же мало что понимающие в окружающей обстановке пассажиры.

 

И если такое описание может показаться чересчур вычурным, то вот вам цепочка несвязанных друг с другом событий, произошедших с разными людьми и даже в разных концах нашей необъятной родины, в которых наше дорогое государство отражается во всей своей многоликости...

Тут давеча один российский муниципальный депутат — некто член комитета по ЖКХ Омского горсовета Алексей Провозин — смачно ославился на всю страну, заявив на совещании о развитии муниципальных бань в этом самом Омске: «Я вообще считаю, что муниципальная баня с льготным тарифом — анахронизм, пережиток 19 века. Есть денежки — есть девушки, а если нету денежек — нету девушек!». Многие злые языки (в том числе и один из авторов телеграм-канала Псковской Ленты Новостей) не упустили случая на примере этого горе-депутата лишний раз напомнить, сколь далеки бывают народные избранники от народа: дескать, это некоторые депутаты, наверное, ходят в баню исключительно для фривольного общения с противоположным полом пониженной социальной ответственности, а обычные граждане, вообще-то, посещают муниципальные помывочные практически исключительно ради того, чтобы банально не завшиветь — ввиду отсутствия необходимых коммунальных удобств дома.

Но тема отмены льготных тарифов на посещение парных — больной вопрос не только для Омска, но и для Пскова, где, как известно, муниципальные бани находятся в перманентном кризисе, копят долги, которые раз в несколько лет героическими усилиями гасятся городской казной. И в Пскове тоже, наверняка, есть среди депутатов сторонники введения «рыночно обоснованной цены», но старшие товарищи завсегда напомнят таким «правым популистам», что, если не хотите дотировать бани, будете оплачивать проблемы, вызванные, например, вспышками инфекций.

Но в то же самое время живет в Пскове одна бабушка, которая на беду решила продлить век своей древней баньки, подложив под провисшие полусгнившие бревна какие-то камушки-кирпичики и залив их бетоном. То же самое государство в лице компетентных ведомств тут же углядело в этом страшную крамолу: банька-то стала ведь ни много ни мало капитальным строением, раз теперь стоит на таком прочном фундаменте — а значит, бабушке надо её всенепременно зарегистрировать и затем платить за владение этим элементом роскоши налог! Уж не будем много говорить про то, что дабы получить с небогатой пенсионерки сущие гроши в виде налога на имущество, государство в лице его представителей обратилось в суд, загрузило бессмысленной работой многих достаточно высокооплачиваемых своих служащих. Давайте лучше представим, что бабушка, например, разберет от греха эту баньку на дрова и будет пользоваться муниципальной по тому самому льготному (убыточному для предприятия) тарифу — кому будет лучше? Точно ли этого хотело государство?

Нет, конечно, государство ни этого, ничего другого не хотело, потому что в данных случаях — и с муниципальными депутатами, пытающимися сэкономить средства городской казны, и с федеральными депутатами, пытающимися государственную казну насытить, и с ведомствами, следящими за исполнением законов — «именем Российской Федерации» действуют совершенно разные субъекты. И у каждого из них свои узкие задачи/интересы, которые слишком часто лежат на параллельных линиях, не пересекающихся и за горизонтом. Но это — ещё полбеды.

Ситуацию усугубляет то, что порой один и тот же государственный субъект слабо представляет всю сложную цепочку последствий от его решений. Взять для примера всё ту же историю с желанием собрать с народонаселения побольше налогов за владение всякими дополнительными постройками на участке, будь то баня, теплица или, простите, уличный ватерклозет. В своё время, помнится, собирались даже коптеры и спутниковые снимки использовать, чтобы такие неучтенные постройки выявлять и по возможности налогооблагать.

С этим, правда, были определенные сложности, ведь требовать регистрации и уплаты налогов можно только за капитальные постройки, а признаком капитальности сооружения у нас долгое время считалось наличие мало-мальски серьезного фундамента.

И здесь заключались первые казусы: во-первых, можно было заасфальтировать/забетонировать площадку, и на ней, например, возвести хозблок: вроде и фундамент, да ещё какой, но попробуй докажи, что он неразрывно связан со строением! Во-вторых, — и это главное! — сама конструкция схемы порочна, ведь брать деньги с граждан за то, что они запускали цепочки производства добавленной стоимости (покупали стройматериалы — цемент, арматуру, бетон (а это, на минуточку, почти всегда товары исключительно отечественного производства!), нередко заказывали услуги рабочих — в общем, создавали рабочие места) — как-то нелогично. При этом такая схема ещё и косвенно стимулирует сограждан пользоваться дешевыми, но недолговечными решениями — ставить деревянные сарайчики или теплицы прямо на землю. Чем заканчиваются такие инженерные решения, псковичам явственно продемонстрировал недавний ураган, после которого в соцсетях дивились на фотографию парника, перелетевшего на один из соседских участков.

И вот тут, казалось бы, где-то в государственном организме зародилась здравая идея: с 1 сентября нынешнего года постановлением Правительства РФ №703 утверждены критерии отнесения строений и сооружений к вспомогательным, которые регистрации не подлежат, и, стало быть, налоги с которых уплачиваться не должны, даже если здание стоит на крепком фундаменте. Но нет же, спустя месяц некий депутат Госдумы Сергей Гаврилов вновь стращал через госСМИ сограждан необходимостью регистрировать капитальные баньки/сараи и платить с них трудовую копеечку в казну. То ли постановления Правительства не читал, то ли решил умолчать: авось кто-то из малоинтересующихся россиян и пойдет сдаваться в Россреестр добровольно.

Вот в таком государстве мы и живем.

Сергей Васильев

Источник: Псковская Лента Новостей
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