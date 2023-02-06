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«Ваше обращение очень важно для нас...»

Весь недолгий советский век жителям 1/6 части суши внушали ленинский тезис, что государство - это они, простые труженики фрезерного станка и трактора ДТ-75.

Даром, что реальность не слишком билась с этим благодушным лозунгом! Да, была «руководящая и управляющая» партия, безальтернативные «выборы», условное «начальство» - от руководителей предприятий до номенклатурных партийный бонз - не так страшно, как сейчас, но все же далеки были от простого народа. Однако кое-какие возможности у простых носителей государственности влиять на «слуг народа» имелись: если и не всегда, но и не редко имелась та ступенька властной вертикали, где зарвавшегося чиновника/партийца могли призвать к ответу за политическую близорукость и нескромность. Что говорить: критическая заметка и даже опубликованная в газете читательская жалоба была страшным сном любого чиновника, сулившая ему как минимум неприятными выволочками и всяческими покаяниями.

Пришли иные времена: в 90-е резко выяснилось, что прошлый-то стеклянный потолок между низами и бюрократами был не таким уж глухим и непроницаемым. Все познается в сравнении! Вместе с шоковой терапией в экономике страна познала не менее страшное по последствиям размежевание между населением и отгородившейся от него охраной, металлоискателями, законами и неприкрытым цинизмом властью. Новые «государственники» предпочитали уже не вспоминать ленинский тезис, явно тяготея к первоисточнику, приписываемому французскому королю Людовику XIV: «Государство - это я».

В последующие десятилетия были попытки принудительно сгладить этот незримый барьер, когда чиновники - отдельно, а остальные граждане - сами по себе. Тон задавали сначала бившие эфирные рекорды прямые линии с президентом, а потом и медведевский почин, ориентировавший чиновников открыто и гласно общаться с людьми в интернете.

В Псковской области тогда появился сайт губернатора, ставший вскоре одним из самых наглядных медиа по проблемным точкам нашей губернии. Одной из фишек нового сайта было то, что ответ заявителю публиковался не обезличенный, а обязательно за подписью ответственного руководителя - начальника профильного областного комитета или главы муниципалитета.

Возможно, для кого-то будет открытием, но сами руководители, как правило, эти ответы, увы, не пишут - хорошо, если внимательно читают и согласовывают! Могу говорить об этом со знанием дела, поскольку в пору не слишком продолжительной работы на муниципальной службе в пресс-службе администрации Пскова осенью 2010 года вашему покорному слуге довелось готовить ответы на обращения псковичей для публикации на том самом сайте губернатора в то время, когда сити-менеджером только-только стал Петр Слепченко. Новый градоначальник к неудовольствию многих городских чиновников категорически запретил публиковать отписки из разряда «Денег в подпрограмме такой-то на эти цели в бюджете нынешнего года не предусмотрено, вопрос будет рассмотрен при формировании бюджета на будущий год и трехлетний период». Нередко профильным комитетам приходилось трижды переписывать свою болванку ответа, пока она не приобретала человеческий, участливый вид с какой-никакой конкретикой вместо объяснений на птичьем языке «доведенных лимитов» и «компетенций», почему человеку в его беде не стоит рассчитывать на государство.

Увы, новация не прижилась, и вот уже новый 2023 год принес страшную историю при кричавшую и просившую помощи на весь подъезд пенсионерку, которая подготовки ответа на сайт губернатора не дождалась и умерла.

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Напомню, обращение, озаглавленное «Жизнь человека», опубликовал в региональной «жалобной книге» некий Михаил Лапин 12 января. Он писал, что его пожилая и нуждающаяся в уходе соседка болеет, не может себя обслуживать, постоянно кричит на весь подъезд - просит помощи. «Уже обращался в скорую, полицию и другие организации. Человек со дня на день может умереть! Ему нужна помощь! У соседей свои дела, а за ней нужен постоянный уход. Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации, т.к. и жить соседям невозможно, и женщина на грани голодной смерти», - закончил свое обращение мужчина.

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Ответ появился лишь спустя 12 дней за подписью председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой. Начинался он так, что сразу становилось понятно - перед тобой доработанный канцелярский шаблон, который, увы, никому не хватило ума, такта, сочувствия и времени исправить: «Комитет по социальной защите Псковской области (далее – Комитет) на Ваше обращение к Губернатору области М. Ю. Ведерникову сообщает следующее...» Буквально: даже эту протокольную дичь «далее - Комитет» оставили!

Затем сообщалось, что к женщине неоднократно выезжали сотрудники социальной службы, благодаря чему она «была ознакомлена с перечнем социальных услуг, оказываемых в Псковской области», однако же не воспользовалась ими. А в заключение - как удар обухом - сухая констатация, что «со слов племянницы» женщин скончалась 18 января - за 6 дней до публикации ответа.

Впрочем, перед нами не «эксцесс исполнителя», а вполне себе закономерность, которая аккуратно укладывается в общую канву нынешнего демонстративного дистанцирования власти от народа. Вот отменили требования к чиновникам декларировать доходы, вот предлагают отменить систему публичных госзакупок (пока вроде временно - на особый период СВО, но слишком часто временное становится постоянным). А пресловутым ЦУРам (Центрам управления регионами - это, кто не знает, такие организации, которые отвечают за поиск и ретрансляцию чиновникам жалоб из соцсетей, чтобы затем там же давать людям обратную связь) в качестве одного из основных критериев эффективности работы определили оперативность «первичных ответов» - то есть не помощь в решении конкретных людских проблема, а то, как быстро и полно все жалобы будут «охвачены» комментариями в духе «Ваше обращение очень важно для нас!».

Здесь, наверное, можно глупо и пошло шутить «Зато не как в 90-е!», но это покамест несправедливо: канал для коммуникации остается, и вам худо-бедно ответят. Однако в масштабе эффект от такого общение будет уже другой. Если раньше сам факт публичной огласки проблем, особенно когда они были системными, хоть как-то стимулировал чиновников корректировать свою работу, теперь - на фоне фактической девальвации выборов и, соответственно, публичной политики, построении уже не просто политической, а бюрократической вертикали - окукливание бюрократического аппарата в их внутреннем мире «исполнения госпрограмм» и «освоения средств для достижения целевых показателей» никак не будет стимулировать чиновников адекватно реагировать на запросы народа и времени.

Сергей Васильев