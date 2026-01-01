АвтоМир

Проезд в автобусах Псковской области подорожал с сегодняшнего дня

0

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом увеличились с 1 января. Соответствующий приказ Министерства тарифов и энергетики Псковской области №143-ат от 09.12.2025 опубликован на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Предельный регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Город Псков» составляет 46 рублей за одну поездку. Провоз багажа – также 46 рублей.

Также еще одним приказом утверждены тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Великие Луки» - 37 рублей.

Еще одним приказом установлены максимальные тарифы на перевозку пассажиров для поселка Бежаницы, поселка Дедовичи, города Дно, города Невель, города Новосокольники, города Опочка, города Остров, города Печоры, города Порхов, города Пустошка, города Себеж, поселка Струги Красные – 32 рубля за одну поездку.

Согласно примечанию к тексту документа, данный тариф является предельным максимальным. Снижение установленных тарифов проводится организациями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru