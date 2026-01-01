Проезд в автобусах Псковской области подорожал с сегодняшнего дня

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом увеличились с 1 января. Соответствующий приказ Министерства тарифов и энергетики Псковской области №143-ат от 09.12.2025 опубликован на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Предельный регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Город Псков» составляет 46 рублей за одну поездку. Провоз багажа – также 46 рублей.

Также еще одним приказом утверждены тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Великие Луки» - 37 рублей.

Еще одним приказом установлены максимальные тарифы на перевозку пассажиров для поселка Бежаницы, поселка Дедовичи, города Дно, города Невель, города Новосокольники, города Опочка, города Остров, города Печоры, города Порхов, города Пустошка, города Себеж, поселка Струги Красные – 32 рубля за одну поездку.

Согласно примечанию к тексту документа, данный тариф является предельным максимальным. Снижение установленных тарифов проводится организациями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно.