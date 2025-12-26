Суд взыскал с руководителя филиала «Псковавтодора» почти 300 тысяч рублей за растрату

Дедовичский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора Дедовичский филиал ГБУ ПО «Псковавтодор», обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в 2024 году подсудимый договорился с директором одной из дедовичских организаций, не осведомленным о преступных намерениях, о внесении фиктивных сведений в отчет об аренде спецтехники по заключенному контракту, завысив количество отработанных часов на общую сумму 20 700 рублей. За счет данных денежных средств Александров оплатил ремонт служебного автомобиля, который он повредил при эксплуатации, скрыв данный факт от руководства.

В январе 2025 года подсудимый совершил хищение вверенного ему имущества, принадлежащего ГБУ ПО «Псковавтодор», а именно: дизельного топлива в количестве 400 литров, общей стоимостью 26 820 рублей, выделенного и предназначенного для осуществления производственной и служебной деятельности филиала, продал его, полученные деньги использовал в личных целях.

Подсудимый полностью признал вину в совершении преступлений.

Суд признал Александрова виновным, назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. С мужчины также взыскан ущерб, причиненный преступлениями, в размере 47 520 рублей.