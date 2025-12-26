АвтоМир

Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Новый круговой перекресток в Пскове и зачем продлевать улицу Труда

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Дениса Бахтина «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят решения комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове от 25 декабря и подведут дорожные итоги года:

  • Новый круговой перекресток появится в Пскове - в чем плюсы и минусы;

  • Почему не нужно одностороннее движение на Пароменской;

  • Довести улицу Труда до Северного обхода - в чем сложности и почему это необходимо сделать;

  • Почему псковские пешеходы одеты всегда в темное - из-за грязи на улицах или из-за природной суровости?

