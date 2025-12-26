Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Новый круговой перекресток в Пскове и зачем продлевать улицу Труда

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Дениса Бахтина «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят решения комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове от 25 декабря и подведут дорожные итоги года: