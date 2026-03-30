Дело в отношении псковича, сбившего пешехода вне перехода, направили в суд

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя утвердил первый заместитель прокурора Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города. Псковича обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пешехода. Преступление квалифицируется по части 1 статьи 264 УК РФ.

Следствие установило, что 27 августа 2024 года днем водитель автомобиля «ВАЗ 21150» двигался по улице Шоссейной в Пскове со скоростью не менее 65,3 км/ч. Это значительно превышает установленное ограничение скорости в 30 км/ч. Из-за превышения скорости водитель не смог вовремя заметить пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате водитель совершил наезд на мужчину.

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее по вине водителя «ВАЗ 21150», привело к травмам, повлекшим тяжкий вред здоровью пешехода.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Часть 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

