Ограничение скорости будет действовать участке трассы А-122 «Псковская область» 27 декабря

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы А-122 автомобильная дорога А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 553+815 и 623+655 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет происходить убор-ка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода; очистка а/б покрытия, съездов, мостов от снега механизированным способом; россыпь ПСС, соль механизированным способом; очистка, уборка мостовых сооружений ручным способом.