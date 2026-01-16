Независимые заправки потеряли до 70% клиентов

К январю 2026 года независимые АЗС лишились до 50–70% клиентов на фоне оттока потребителей. Об этом рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, информацию также подтвердили два участника рынка.

«В кризисный период с августа по декабрь 2025 года большинство независимых АЗС на фоне локальных дефицитов топлива и задержек в отгрузках были вынуждены продавать автомобильный бензин дороже, чем розничные сети нефтяных компаний. Это было связано с тем, что мелкие игроки не обладают достаточным запасом прочности, необходимым для искусственного сдерживания цен на стелах своих АЗС в условиях стремительного роста оптовых котировок. Они не могут продавать топливо ниже цены закупки продолжительное время, в отличие от ВИНКов (вертикально-интегрированные нефтяные компании. — Ред.)», — сказал глава НТС.

Если с января по июль 2025 года как по Аи-92, так и по Аи-95 разница в ценах между независимыми АЗС и ВИНКами в общем укладывалась в типичную для рынка логику — мелкие игроки торговали бензином с дисконтом к заправкам ВИНКов, то начиная с августа ситуация изменилась. В октябре в среднем по стране независимая розница реализовывала литр бензина на 4–5 рублей дороже, чем это делали нефтяные компании, уточнили в НТС. В некоторых регионах эта разница была еще больше: например, в Забайкальском крае цены на частных АЗС были на 9,5 рубля за литр выше, чем на заправках ВИНКов, добавили там, пишут «Известия».

«Наш мониторинг фиксировал сложную ситуацию в 17 регионах, где разница цен была выше 6 рублей за литр. Это и стало причиной перехода многих клиентов к ВИНКам. Начиная с ноября ситуация с разницей цен стала налаживаться, и в среднем по стране можно говорить о том, что она сведена на нет. Однако в декабре некоторые крупные заправочные сети запустили различные новогодние скидки и акции, в итоге независимые АЗС не увидели возврата ушедших клиентов. Таким образом, отдельным мелким участникам рынка грозит риск закрытия, как это уже было в прошлом году», — сказал Павел Баженов.

Президент НТС уточнил, что инфраструктурная доля независимых АЗС на розничном топливном рынке РФ составляет порядка 60%, в некоторых отдаленных субъектах этот показатель еще больше. Их возможное закрытие способно негативно сказаться на доступности топлива для граждан, особенно там, где присутствие ВИНКов невелико, заключил он.