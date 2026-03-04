Два псковских водителя имеют более 500 неоплаченных штрафов

Профилактические мероприятия, направленные на принятие соответствующих мер в отношении граждан, совершивших многочисленные правонарушения в сфере дорожного движения, проводят сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с управлением ФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Госавтоинспекции по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции, на сегодняшний день на территории региона зарегистрированы 132 гражданина, имеющих свыше 50 неоплаченных штрафов.

Среди них два водителя с более чем 500 неоплаченными штрафами, 46 водителей с более чем 100 штрафами, 84 водителя с более чем 50 штрафами.

«Данная категория водителей, полагая, что их действия останутся безнаказанными, демонстративно нарушают правила дорожного движения», - отметили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции при выявлении такого водителя принимают меры по его остановке, наложению ареста и последующему помещению транспортного средства на специализированную стоянку.