Очистку Пскова от снега продолжает ООО «СитиИнвестГрупп». ФОТО

В Пскове продолжается уборка снега с привлечением техники, сообщается в группе ООО «СитиИнвестГрупп» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп» / «ВКонтакте»

Для более тщательной уборки снега, в том числе, прибегают к услугам эвакуатора при поддержке Госавтоинспекции.

Ранее внимание псковских автомобилистов обратили на необходимость соблюдения требований дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» в зонах проведения работ по очистке проезжей части.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города.

Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: