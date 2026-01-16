В Псковской области в 2026 году отремонтируют более 270 км дорог

В Псковской области в 2026 году благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 270 километров автомобильных дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Масштабные работы продолжатся на межрегиональной трассе Ольша – Велиж – Усвяты – Невель (13,8 километра), входящей в опорную дорожную сеть. Этот маршрут важен для связи Смоленской и Псковской областями и интенсивно используется как грузовым, так и пассажирским транспортом, отметили в министерстве. Подрядная организация выполнит замену водопропускных труб, обновление асфальтобетонного покрытия на проезжей части, пересечениях и съездах, укрепление обочин, отремонтирует автобусные остановки. Для повышения безопасности дорожного движения специалисты нанесут разметку и установят металлические барьерные ограждения и сигнальные столбики.

Особое внимание будет уделено направлению Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь (10 километров). Эта дорога обеспечивает транспортное сообщение для ряда населенных пунктов и проходит вдоль границ национального парка «Себежский», а также предоставляет выезд к федеральной трассе М-9. В рамках нацпроекта здесь запланированы работы по замене водопропускных труб, фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия, укладке двух новых слоев асфальта. Дорожники приведут в порядок обочины и отремонтируют автобусные остановочные павильоны.

Также одним из главных объектов станет автодорога Порхов – Дно, которая обеспечивает связь двух районных центров с федеральной трассой Р-56 и является важной артерией для пассажирского и грузового транспорта. В рамках проекта запланирован комплекс мероприятий по приведению 12 километров дороги в нормативное состояние. Специалисты также проведут ремонт и замену водопропускных труб для восстановления системы водоотвода, заменят изношенное асфальтобетонное покрытие на новое, приведут в порядок обочины и отремонтируют автобусные остановочные павильоны. На завершающем этапе будет нанесена дорожная разметка.

Серьезные работы проводятся и на мостовых сооружениях. В 2025 году по нацпроекту уже приведено в нормативное состояние 9 мостов, включая досрочно отремонтированный через реку Полонка. В планах этого года – отремонтировать ещё 9 мостов.

Одним из важнейших инфраструктурных проектов является капитальный ремонт моста через реку Черную протяженностью 34,5 п.м. Это сооружение соединяет Псковский и Гдовский районы. Его восстановление обеспечит надежную транспортную доступность к государственному природному заказнику «Ремдовский». Кроме того, автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, на которой расположен мост, является частью опорной сети и дублером федеральной трассы Р-23. Обновленный мост будет иметь свайное основание и мостовое полотно из предварительно напряженных балок.

Не менее значим для локальной транспортной системы ремонт моста через реку Олешенку протяженностью 13,86 п.м на дороге Осиновичи – Славковичи в Псковском округе. Он обеспечивает подъезд к деревне Осиновичи, восстанавливая удобную и безопасную связь для ее жителей. После ремонта мост также получит современные свайные опоры и мостовое полотно из предварительно напряженных балок.

«Благодаря национальному проекту дорожная инфраструктура Псковской области становится более удобной и безопасной для водителей и пешеходов», - заключили в министерстве.