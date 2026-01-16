 
Водитель автомобиля со спецсигналами признан виновным в ДТП под главной новогодней елкой Пскова

В Госавтоинспекции Пскова назвали виновного в дорожно-транспортном происшествии 25 декабря на Октябрьской площади с участием автомобиля аварийно-спасательной службы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, виновным признали водителя автомашины ГАЗ со спецсигналами. 

Водитель автомашины ГАЗ привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).

Будет ли обжаловаться данное решение, пока неизвестно. 

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло в Пскове 25 декабря в 08.45 у дома №8 по Октябрьскому проспекту. Столкнулись ГАЗ 27527 («Соболь») под управлением мужчины 1965 года рождения и «Шкода Фабия» под управлением женщины 1993 года рождения. Пострадавших нет.

Спасатели ехали с включенным проблесковыми маячками на дорожно-транспортное происшествие на улице Кузнецкой, где были сбиты два подростка.

