Двух детей сбили у Псковской областной прокуратуры

Мальчика и девочку 2009 года рождения сбили у Псковской областной прокуратуры 25 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Сегодня в 08:25 у дома №35-в на улице Кузнецкой водитель 1968 года рождения за рулем автомобиля Toyota RAV4 совершил наезд на мальчика и девочку 2009 года рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали пешеходы, их не госпитализировали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.