Два человека пострадали в результате разворота на улице Поземского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 25 апреля в 21.40 на улице Леона Поземского у дома 115-б.

Мужчина 1979 года рождения за рулем «Ниссан Кашкай» при развороте на регулируемом перекрестке с улицей Ижорского батальона на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомашине «Фольксваген Поло» под управлением женщины 1990 года рождения. «Фольксваген» двигался во встречного направления прямо.

После оформления ДТП 25 апреля из медицинского учреждения сообщили об обращении девушки 2009 года рождения, была пассажиркой «Поло», находилась на заднем сиденье. А 26 апреля в 17.05 в детскую областную больницу обратился молодой человек 2009 года рождения. Также находился в «Фольксвагене» в качестве пассажира.