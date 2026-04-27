Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения «Ауди» с автобусом на площади Ленина в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 25 апреля в 21.45 у дома №3 по площади Ленина.

Столкнулись «Ауди» под управлением девушки 2005 года рождения и автобус «Хайгер» под управлением мужчины 1978 года рождения. Пострадавших нет. Виновник будет установлен в ходе административного расследования.

Также 25 апреля в 13.30 произошло столкновение на улице Новоселов у дома 32-а. Водитель «Рено Сценик», мужчина 1988 года рождения при перестроении не уступил дорогу «Фольксвагену Джетта» под управлением молодого человека 2007 года рождения. Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.