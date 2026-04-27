Пьяный водитель мопеда врезался в «Ниссан» в Пскове. ФОТО

Пьяный водитель мопеда врезался в «Ниссан» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 24 апреля в 17.33 у дома №2 по улице Мирной.

Мужчина 1989 года рождения на мопеде «Куга» без государственных регистрационных знаков нарушил правила расположения на проезжей части и столкнулся с автомашиной «Ниссан Тиида», которой управлял мужчина 1980 года рождения.

Пострадал водитель мопеда.

Водитель автомашины трезвый. У второго участника установлено алкогольное опьянение – 1,4 мг / л.

Мощность мопеда «Куга» предполагает наличие водительского удостоверения.