В Пскове водитель прокатился по встречной полосе и застрял в сугробе на «круге». ВИДЕО

В Пскове водитель легкового автомобиля прокатился по встречной полосе и застрял в снегу на газоне кругового перекрестка. Произошедшее вечером 17 января запечатлели видеокамеры Pskovline.

Около 23.30 белый универсал выехал с улицы Звездной на перекресток с улицей Труда и поехал в сторону улицы Инженерной по встречной полосе. На видеозаписи видно как от него уворачивается другой водитель, выехавший с территории гипермаркета «Лента». Затем водитель белой автомашины въехал на газон, где проложил колею по снегу и застрял.

Несколько проезжавших мимо водителей остановились и, очевидно, предлагали помощь, но вскоре уехали.

Примерно через 10 минут возле путешествия по газону на место прибыла газель Патрульно-постовой службы. Еще через 5 минут приехал экипаж ДПС, который оставался на месте до приезда эвакуатора в 02.30.