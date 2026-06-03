На некоторых заправках в Пскове введено ограничение на выдачу топлива Аи-95

На некоторых заправках в Пскове с сегодняшнего дня введено ограничение на выдачу топлива Аи-95. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на заправке «Сургутнефтегаз», отпуск топлива происходит по 20 литров в одни руки.

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«Ограничение введено с сегодняшнего дня и касается только 95-го бензина. Введено в связи с тем, что у конкурентов наблюдаются проблемы с поставками топлива, а нам необходимо грамотно распределить наше топливо. У нас проблем с поставками нет», - сказали на заправке.

На «горячей линии» сети заправок «Татнефть» сообщили, что ограничений не вводилось, а в «Лукойле» ПЛН рассказали о введенном ограничении - 100 литров в один чек.

На каких заправочных станциях также введены ограничения, уточняется.

Стоит отметить, что в конце мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива. Продажу бензина Аи-95 на АЗС в Крыму также ограничили объемом 20 литров в одни руки раз в сутки. Сегодня «Фонтанка» сообщала, что с ограничениями на продажу бензина сталкиваются жители Ленобласти. Там проблема возникла из-за сбоя логистических цепочек.