Псковские приставы взыскали с предприятия штраф за перевозку негабаритных грузов

Псковские судебные приставы взыскали с предприятия, которое занимается сбором, заготовкой, переработкой и реализацией лома и отходов чёрных и цветных металлов штраф за перевозку негабаритных грузов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Ространснадзор установил, что предприятие, которое занимается сбором, заготовкой, переработкой и реализацией лома и отходов чёрных и цветных металлов нарушило правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Компания направила на дороги общего пользования транспортное средство, превысившее допустимые габариты или массу более чем на 10%, но не более чем на 20%, — при этом специального разрешения на такую перевозку у предприятия не было.

Тем самым было совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.21.1 КоАП РФ, в связи с чем компании назначили штраф в размере 350 тысяч рублей.

«Компания не спешила добровольно оплачивать штраф, в связи с чем исполнительный документ о взыскании штрафа поступил на исполнение в отделение судебных приставов Псковского района. В связи с неисполнением судебного решения в установленный срок приняты обеспечительные меры: наложены аресты на расчетные счета, вынесены запреты по внесению изменений в ЕГРЮЛ и на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, оформленных на компанию», - сообщили в УФССП.

Благодаря принятым мерам, предприятие полностью исполнило свои обязательства: штраф в размере 350 тысяч рублей успешно был оплачен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

