Псковские приставы взыскали с предприятия штраф за перевозку негабаритных грузов

Псковские судебные приставы взыскали с предприятия, которое занимается сбором, заготовкой, переработкой и реализацией лома и отходов чёрных и цветных металлов штраф за перевозку негабаритных грузов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
Ространснадзор установил, что предприятие, которое занимается сбором, заготовкой, переработкой и реализацией лома и отходов чёрных и цветных металлов нарушило правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Компания направила на дороги общего пользования транспортное средство, превысившее допустимые габариты или массу более чем на 10%, но не более чем на 20%, — при этом специального разрешения на такую перевозку у предприятия не было.
Тем самым было совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.21.1 КоАП РФ, в связи с чем компании назначили штраф в размере 350 тысяч рублей.
Благодаря принятым мерам, предприятие полностью исполнило свои обязательства: штраф в размере 350 тысяч рублей успешно был оплачен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.