 
АвтоМир

Нетрезвый водитель на Renault разъезжал по дорогам в Пскове

0

Нетрезвые водители, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, попались полицейским на дорогах в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В Пскове ночью 6 апреля у дома по проспекту Энтузиастов инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Renault, которым управлял пскович 1989 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Островском муниципальном округе утром 4 апреля по дороге Остров – Вышгородок на скутере ехал житель города Острова 1998 года рождения. Выяснилось, что и он был «под градусом». Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026