Нетрезвый водитель на Renault разъезжал по дорогам в Пскове

Нетрезвые водители, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, попались полицейским на дорогах в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове ночью 6 апреля у дома по проспекту Энтузиастов инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Renault, которым управлял пскович 1989 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Островском муниципальном округе утром 4 апреля по дороге Остров – Вышгородок на скутере ехал житель города Острова 1998 года рождения. Выяснилось, что и он был «под градусом». Все обстоятельства произошедшего выясняются.