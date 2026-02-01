 
Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 2 февраля

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 79-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки заездных карманов и перекрёстков.

На 44 километре ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков с 09:00 до 17:00, первая полоса будет закрыта, вторая и третья ограничение до 50 км/ч. Будет проходить ремонт шумозащитных экранов, с установкой схемы ОДД.

На участке 291+000-338+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки мостов от снега.

На участке 403+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка моста через реку Великую. 

На участке 468+000-478+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки от снега обстановки пути и мостов.

