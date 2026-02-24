В Великих Луках ограничат парковку в районе Смоленского рынка из-за уборки снега

Комплексная уборка и вывоз снега будут проводиться на участке Октябрьского проспекте в Великих Луках с 25 на 26 февраля. В связи с этим парковка в районе Смоленского рынка будет ограничена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

«В связи с проведением работ просим автовладельцев не парковать транспортные средства на указанном участке в указанный период. Это позволит обеспечить беспрепятственную работу спецтехники и выполнить работы в установленные сроки», - подчеркнули в администрации.