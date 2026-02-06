Около 30 единиц техники убирают выпавший за ночь в Пскове снег

Начиная с ночного времени, в Пскове работают около 30 единиц техники, которые ликвидируют последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«"Снежный десант" с ночи работает на улицах Пскова. Сейчас на линию выведено около 30 единиц специализированной техники, от КДМ (комбинированных дорожных машин - ред.) и тракторов до грейдера и погрузчика. Подрядчики сосредоточены прежде всего на основных дорожных магистралях, а также на ручной очистке узких тротуаров и остановок», - сообщил градоначальник.

Напомним, ранее директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин отмечал, что в Пскове есть достаточное количество техники для ликвидации последствий выпадения большого количества осадков.

Сегодня в Псковской области прогнозируется небольшой снег, днем местами умеренный.