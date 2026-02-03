 
Павел Талебин: Для ликвидации последствий сильных снегопадов техники достаточно

В Пскове есть достаточное количество техники для ликвидации последствий выпадения большого количества осадков, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин, комментируя ситуацию с недавними снегопадами в Великих Луках. 

«Имеются в достаточном количестве комбинированные дорожные машины (КДМ), МТЗ (тракторы - ред.), грейдеры, мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики и самосвалы для вывоза снега», - заявил Павел Талебин. - Мы вне зависимости от погодных условий работаем круглосуточно. При обильных снегопадах работаем в усиленном режиме. Произвести полную очистку от снега возможно только после его окончания. Во время снегопада производится примитивная обработка и патрульная очистка». 

Напомним, аномально холодная погода сохранится в Псковской области в ближайшие дни. Среднесуточная температура в этот период составит минус 15 – минус 24 градуса. 

На прошлой неделе на юг Псковской области обрушились обильные снегопады, Псков эти осадки не задели. 

