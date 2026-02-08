 
30-я годовщина образования военной автоинспекции Росгвардии отмечается 8 февраля

0

Профессиональный праздник отмечают военнослужащие военной автомобильной инспекции войск национальной гвардии Российской Федерации 8 февраля. В 2026 году эта дата особенно значима, она отмечается в год с 10‑летия Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Датой создания ВАИ Росгвардии считается 8 февраля 1996 года, когда было утверждено временное положение о военной автомобильной инспекции войск правопорядка.

ВАИ Управления Росгвардии по Псковской области выполняет задачи по проведению технических осмотров, государственной регистрации транспортных средств, проведению комплекса мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.

Военнослужащие ВАИ участвуют в сопровождении воинских колонн и грузов, обеспечивают безопасность дорожного движения на маршрутах передвижения подразделений Управления, содействуют в охране важных государственных объектов и поддержании общественного порядка.

В юбилейный для Росгвардии год особенно важно отметить вклад военных автоинспекторов в укрепление безопасности и правопорядка. Их профессионализм и самоотверженность — надёжная опора для всего ведомства.

