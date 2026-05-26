Водитель «шестерки» погиб при столкновении с деревом в Великолукском округе

Водитель «шестерки» погиб в столкновении с деревом в Великолукском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 25 мая около 8 утра на 660 км автодороги Устюжна - Великие Луки - Невель Великолукского округа.

Водитель ВАЗ 2106 мужчина 1986 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и совершил столкновение с деревом. Водитель погиб на месте, до приезда «скорой помощи».

Пассажирка автомашины 1989 года рождения пострадала, получила травмы. Не госпитализирована.

Как уточнили в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, водитель выбрал небезопасную скорость. Съезд в левый кювет произошёл на закругленном участке дороги.

Также 25 мая по информации ведомства произошли другие дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.

В Великих Луках около 10.15 у дома 3 в Богдановском переулке водитель «Лада Гранты» наехал на дерево. Мужчина 1961 года рождения не справился с управлением. Не госпитализирован.

В Бежаницком районе около 06.05 у дома на улице Смольная водитель трактора «Беларусь» мужчина 1990 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал, не госпитализирован.