«Дневной дозор»: Как победить парковку на зеленых зонах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как победить парковку на зеленых зонах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Едва ли не в каждом псковском дворе можно увидеть автомобили, которые запаркованы с нарушением всех возможных правил. Плотной парковкой во дворах домов, построенных еще в 80-е годы прошлого века, псковичей не удивишь, но транспортные средства на зеленой зоне продолжают вызывать негодование жителей. Зеленые насаждения и так занимают в лучшем случае треть двора, а нерадивые автовладельцы еще и уничтожают их ради парковки своих машин. Это вызывает конфликтные ситуации — споры о том, что важнее во дворе — цветники и клумбы или дополнительное место для «железного коня» происходят регулярно.

В новых кварталах учитывать кратное увеличение транспорта по сравнению с прошлым столетием все-таки стараются. Дворы оборудуют дополнительными парковочными местами или предлагают вместе с квартирой приобрести место в платном паркинге, а где-то даже дают его в подарок. Но во дворах ХХ века дела обстоят иначе. В некоторых подобных придомовых территориях от зеленой зоны осталось лишь одно название, земля настолько утрамбована, что неясно, где здесь дорога, а где газон. Но что делать в таком случае — не переносить же дома для расширения дворовой зоны и создания парковок? Здесь на помощь приходят инициативные граждане, готовые создавать ТОСы и принимать участие в голосовании по программе «Комфортной городской среды». Правда и тут, бывает в «товарищах согласья нет» — одним горожанам во дворах нужны современные детские площадки, или спорткомплексы, автолюбителям же — парковочные места.

Какие меры принимаются в отношении нарушителей парковки? Как сократить число тех, кто оставляет свой автомобиль на зеленой зоне? Что грозит за остановку машины на зеленой зоне? Кто несет ответственность за наказание нерадивых парковщиков?

Инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова пояснила, что с 2013 года сотрудники Госавтоинспекции не выполняют функцию по осуществлению проверки остановки, стоянки транспортных средств на озелененных территориях. Сейчас данная работа возложена на контрольное управление администрации Пскова. Конечно, граждане продолжают оповещать о нарушении правил стоянки и Госавтоинспекцию, но данные сообщения все равно передаются в управление.

«Решением Псковского областного суда от 19 августа 2013 года работа полиции по составлению каких-либо административных протоколов по закону Псковской области прекращена до установления соответствующих изменений в законодательство на федеральном уровне. То есть с августа 2013 года сотрудники Госавтоинспекции не выполняют функцию по осуществлению проверки остановки, стоянки транспортных средств на озелененных территориях. В настоящее время функция контроля за сохранностью озелененной территории в Пскове возложена на контрольное управление администрации города Пскова, которое расположено по адресу: улица Некрасова, 9».

Контрольное управление администрации города Пскова осуществляет контроль за парковкой в зеленой зоне с помощью автоматизированной системы. Начальник управления Наталья Симонова объяснила, что сотрудник управления является оператором этого комплекса, а информация о нарушениях впоследствии передается в административную комиссию для вынесения решения о привлечении виновных к ответственности. Она отметила, что число случаев стоянки на озелененной территории сокращается. По ее мнению, происходит это благодаря активным жителям.

«В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства Контрольным управлением проводится в первую очередь информирование граждан о запрете проезда и парковки на озелененных территориях и детских площадках. Данная информация размещена на официальном сайте, также она доводится до собственников транспортных средств, допустивших нарушения, в письменной форме, если эти нарушения были выявлены по обращениям жителей. Все адреса нарушений включаются в маршрутный список территорий, и на систематической основе по данным адресам уже осуществляется планомерная фиксация автомобилей, владельцы которых осуществили стоянку на озелененных территориях, уже программно-аппаратным комплексом, работающим в автоматическом режиме. По сути, сотрудник Контрольного управления является исключительно оператором, отвечающим за маршрут фиксации, а все нарушения комплекс фиксирует автоматически. Непосредственно дальше все сведения об этих нарушениях в автоматическом режиме поступают в административную комиссию города Пскова, и в дальнейшем выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ. Что касается статистики нарушений, то их количество снижается. Снижается она благодаря неравнодушным гражданам, которые участвуют в программе "Формирования комфортной городской среды", которые создают ТОСы и принимают решения на общем собрании жильцов именно по планированию своей территории. Грамотное планирование территории многоквартирных домов является очень правильным и взвешенным решением, которое способствует сокращению числа парковок на озелененных территориях».

Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов отметил, что на территориях его «управляйки» организован мониторинг, который помогает снизить количества парковок на зеленой зоне.

«Дело в том, что у нас у самих организован мониторинг территорий, и, если мы видим парковку на зеленой зоне, мы делаем фотофиксацию и отправляем в орган местного самоуправления для принятия мер административного воздействия. За прошлый год у нас всего два таких случая было. Как всегда, необходимо комплексное решение, то есть нужно создавать места, где люди могут оставлять автомобили. Сейчас в новой застройке достаточно мест для парковки, а в старом фонде надо, конечно, иметь возможность создавать их. Ну и второе, конечно, надо вести постоянный мониторинг и контроль ситуации».

Установку дополнительных барьеров для пресечения нарушающей правила парковки по просьбам жителей проводит управляющая компания «Новый квартал». Ее директор Антон Васильев также считает действенным методом борьбы со стоянкой на озелененной территории увеличение мест для паркинга. Он советует жителям проводить такое благоустройство двора с помощью ТОС.

«Смотрите, касаемо жалоб, которые поступают на парковку на зеленой зоне, по моим дворам, то мы решаем их следующим образом: там, где есть жалоба, мы устанавливаем ограничения, это могут быть или полусферы, либо какие-то дополнительные столбики, которые ограничивают парковку, но в большинстве случаев, если мы уже говорим про зеленую зону, у меня, например, есть дома в Печорах, там в принципе людям негде парковаться, и они уже годами выстроили такую тенденцию, что во дворе заезжают на свою выделенную, проезженную парковку, но сейчас они просят хоть как-то содействовать, чтобы там появилась парковка. У меня предложения поступает только следующие, что мы можем организовать ТОС и каким-то образом постепенно изменить данную ситуацию и со временем адаптировать дворы, чтобы и машины могли ставить, и людям было комфортно ходить».

Неравнодушные граждане включаются в мониторинг парковки на озелененной территории в округе депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова. По его словам, жители сообщают о подобных случаях в контролирующие органы. Бороться с нехваткой мест для автомобилей депутат тоже предлагает с помощью программ благоустройства.

«Парковка запрещена на зеленой зоне, у нас, когда соседи видят, что кто-то паркуется на зеленой зоне, они обычно сигнализируют либо в контрольное управление, либо в ГАИ, такое бывает в тех дворах, где парковки недостаточно. Но есть же выходы: первое — можно сделать благоустройство своего двора через такие инструменты, как ТОСы, а можно согласовать расширение парковочной зоны и отсыпать ее крошкой либо гравием, и паркуйся спокойно, то есть все надо делать организованно, чтобы это не мешало соседям. У нас большая часть дворов сделана по программе ФКГС, а там, где нет возможности, там выделили зону для парковки, отсыпали, а где-то у нас появились ТОСы и подаются на расширение парковочной зоны».

С проблемой парковки на зеленых насаждениях сталкиваются и в округе депутата Псковской городской Думы Антона Мороза. Парламентарий отмечает, что подобные нарушения — это не только нехватка места, но и культура людей.

«Проблема хаотичных парковок на зеленых зонах — это еще и вопрос нашей культуры. Тут приходится решать вопрос не только административными способами, хотя мы через запросы эти задачи решаем, но приходится вести разъяснительную работу с населением и ведомствами, которые позволяют себе зеленую территорию использовать под стоянку. Один из путей решения — это создание ТОСов. Они позволяют создавать новые территории для того, чтобы автомобильный транспорт с одной стороны находился под охраной, а с другой стороны не на зеленой зоне, а на распланированной территории.

По нескольким из 15 ТОСов, которые созданы на территории округа, поставлена задача с решением вопроса по созданию дополнительных парковочных мест вблизи их домов. Мы получаем большое количество обращений с разных улиц, где население прямо просит решить вопрос с парковками. Зачастую проблема связана с тем, что появляются федеральные государственные учреждения, которые на прилегающей к их учреждениям территориям паркуют свои автомобили. А они больше необходимы населению. Мы на эту тему составляем запросы и пытаемся эти вопросы решить. На улице Новгородской у нас это получилось. Естественно, мы предлагаем населению участвовать в программах ФГКС и ТОС для того, чтобы эти проблемы решить».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков обратил внимание на то, что увеличение парковочных мест во дворах — это не совсем верное решение проблемы со стоянкой на зеленой зоне, ведь содержание «асфальтных полей» в будущем ляжет на плечи собственников квартир. Однако он все равно призвал людей проявлять активность и самим заниматься благоустройством территории вблизи домов.

«Парковка на зеленой зоне — это, в первую очередь, безответственность. Не потому, что кто-то не сделал эту парковку, а потому что люди не провели общее собрание и не потребовали благоустроить территорию. Большинство просто требует, чтобы им кто-то за чужой счет все сделал, но сами ничего делать не готовы. Я считаю, люди должны сами прилагать усилия для создания парковок, если им это нужно. Особенно в старой застройке, где много зеленых насаждений. Раньше машин было намного меньше. Вырубать взрослые деревья — это минус. Лучше собраться с жильцами, благоустроить территорию — в этом нет большой проблемы. Жилищный кодекс на вашей стороне, есть специальные программы, можно объединяться в ТОСы и украшать свою территорию для различных нужд.

Что касается штрафов, то у тех, кого штрафуют, всегда одна песня: "А куда мне ставить машину? Я же ее купил". И почему-то они считают, что им должны. Поэтому здесь необходимо ужесточать штрафы, чтобы люди проявляли гражданскую активность и делали приятное у себя во дворах.

По нормативам: федеральный норматив — 1,25 машинного места на квартиру, региональный — 0,84. В новых районах, построенных по новым правилам, огромные асфальтные поля. Но заложниками ситуации становятся все. В старых дворах машин раньше было мало, а сейчас их рост продолжается. И чем больше мы будем создавать удобств, тем больше будет места. Но эти асфальтные поля кто-то должен содержать. В новых домах это ложится на собственников. Когда покрытие придет в негодность, именно им придется менять асфальт за свой счет. А это огромные деньги. И следующая проблема: жители не смогут договориться, кто и сколько собирает. И тогда эти "футбольные поля" превратятся в очередной "луна-парк"».

Автоблогер и ведущий программы «ПЛН FM» (102,6 FM) «На пятой передаче» Денис Бахтин уверен: кто хочет — тот всегда найдет. Он считает, что в любое время суток можно найти место не на «зеленке». По его мнению парковка автомобиля на озелененной территории показывает отношение водителей ко всему окружающему.

«Парковка на зеленой зоне — это не нужда и не безответственность. Это отношение водителей к тому, что их окружает. Можно найти место подальше, а кто не хочет, тот будет оправдываться нехваткой парковочных мест. Во сколько бы вы не приехали домой, всегда можно найти какой-то вариант парковки, чтобы не вставать на зеленую зону. Это может быть далеко, и идти долго, но всегда есть возможность не вставать на «зеленку». Что делать автолюбителям? Разумеется, брать все в свои руки, потому что кроме вас, кто еще это сделает. Открываем кадастровую карту, убеждаемся, что "зеленка" во дворе относится к собственности жильцов многоквартирного дома, дальше продумываем решение, считаем, сколько это будет стоить, а дальше начинается самая сложная часть работы — убедить соседей поставить подписи, ну а дальше уже дело техники. А как бороться с парковками в зеленой зоне, я советовать не буду. Все законные рычаги для этого есть, кто знает, тот знает. Что касается норматива на парковочные места, то, на мой взгляд, это не совсем относится к парковке на зеленой зоне, потому что стоянка на траве или в грязи, в разных дворах по разному, больше характерна для старых дворов, не рассчитанных на большое количество машин, и то не везде. В новых микрорайонах это чаще всего либо парковки, асфальтовые поля, либо двор, устроенный таким образом, что там есть широкие проезды, где можно по разному парковаться, площадки и высокие бордюры. То есть там особо негде парковаться на зеленой зоне. Хотя умельцы на машинах с большими колесами забираются и туда».

Большинство опрошенных собеседников видят решение проблемы парковки на зеленых зонах в создании территориальных общественных самоуправлений. Именно этот инструмент называют наиболее эффективным. Через ТОСы жители могут самостоятельно благоустраивать дворы, создавать дополнительные парковочные места и контролировать свою территорию. Однако спикеры назвали и другие методы борьбы с нарушителями: автоматизированный мониторинг, установка дополнительных барьеров и увеличение штрафов, по их мнению, также могут быть ключами к решению проблемы. При этом эксперты подчеркивают: ни один метод не сработает без активной позиции самих жителей и комплексного подхода к благоустройству дворов.

Александра Мошина