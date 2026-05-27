Ремонт гравийной дороги Струги Красные – Ляды планируют завершить к 1 ноября

В Струго-Красненском и Плюсском муниципальных округах проводят ремонт гравийной дороги Струги Красные – Ляды в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Закончить ремонт планируют к 1 ноября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. 

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В рамках нацпроекта специалисты приступили к ремонту 11-километрового участка трассы (с 25-го по 36-й километры) Струги Красные – Ляды. Работы выполняет «Псковавтодор».

Сейчас на объекте меняют водопропускные трубы. В рамках ремонта дорожники восстановят профиль дороги, уложат покрытие из щебёночно-песчаной смеси на проезжей части и съездах, укрепят обочины.

После обновления дорога станет безопаснее и удобнее для местных жителей. «Особое значение этот маршрут имеет для жителей деревни Ждани и близлежащих населённых пунктов. Дорога ведёт к общеобразовательной школе, куда ежедневно добираются дети. Теперь путь в школу станет более безопасным и комфортным», — комментируют в министерстве.

