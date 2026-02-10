Водитель Lada Granta наехал на пешехода на улице Алехина в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода произошло сегодня, 10 февраля, в 10:15 на улице Алехина, 14 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1951 года рождения, совершил наезд на пешехода — женщину 1967 года рождения. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи. Состояние пострадавшей уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, ведётся проверка обстоятельств аварии.