Автомобиль Renault изъяли у нетрезвого водителя в Пыталовском округе

Водитель «под градусом», у которого ранее уже были проблемы с законом за совершение аналогичного правонарушения, попался дорожным полицейским в Пыталовском муниципальном округе ночью 13 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В пыталовском поселке Белорусский инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Renault. Выяснилось, что управлял этой иномаркой житель города Пыталово, мужчина 1985 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Автомашина изъята.