А где бы вы убрали поворот налево?

Принято считать, что псковские водители игнорируют любые дорожные знаки, кроме запрещающих. Более-менее действенным средством считаются только бетонные блоки. На самом деле многие придерживаются установленных правил. Видимо, по этой причине даже мелкие и малозначительные дорожные изменения вызывают общественный интерес. Так произошло с запретом поворота налево на перекрёстке улиц Народной и Розы Люксембург. А ведь это никакие не магистрали, а самые обычные двухполосные дороги.

Почему? Давайте разбираться. Строго говоря, на самом пересечении абсолютно ничего нового не произошло. Просто по инициативе Госавтоинспекции города ограничены возможные маневры при движении с дворовой территории. Можно поворачивать только направо, в сторону Юбилейной. Если вам надо на Рижский, придётся изобретать.

Нововведение случилось по решению межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения от 5 декабря. В феврале вступило в силу после установки необходимых дорожных знаков.

Ничего сверхнеобычного в изменении нет. «Левые повороты» последовательно исчезают с дорог Пскова. Обычно это происходит на дорогах с двумя и более полосами в каждую сторону с интенсивным трафиком. Чаще всего манёвр запрещается при выезде из дворовой территории. В данном случае имеется узкая двухполосная дорога, но ведь речь идет про трехсторонний перекресток.

По сути, инициатор – Госавтоинспекция города – просто указала, что выезд из дворовой территории не должен быть «полноценной стороной» перекрестка. Мало кто обратил внимание на изменение дорожных знаков 8.13 «Направление главной дороги» на «подступах» к пересечению. С них «стёрли веточку» направления из двора домов №37 и 45. А это и есть ключ к пониманию мотивов.

Прежняя версия знака 8.13

Главная цель изменения - исключить излишние маневры и предотвратить возможные опасные ситуации. Запретили не потому что опасно, а потому что незачем создавать «толчею». Иначе говоря, цель - разгрузить и направить «дворовой» поток в сторону.

Водители фактически превратили перекресток в четырехсторонний. В прежней схеме при движении из двора налево или прямо приходилось контролировать обстановку сразу с трех направлений: слева, справа и прямо. Направление улицы Народной изменяется под углом. Можно запросто не увидеть приближающийся транспорт. Вдобавок, если едем от домов №№37 и 45 по Народной налево или прямо, траектория движения автомобиля пересекает пешеходные переходы. В выходные, как правило, можно спокойно ехать налево. А если это в вечерние и утренние часы, когда между Рижским и Юбилейной идёт плотный поток транспорта? В таком случае, транспорт может вклиниться, только когда на Народной и Люксембург останавливаются пропустить пешеходов.

Псковичи выражают в соцсетях недовольство по поводу изменений. В комментариях утверждают, что «из этого микрорайона на Рижский будет не попасть» и что соседние дворы перекрыты жильцами. Это верно только в части изобилия бетонных блоков и полусфер в кварталах между Рижским, Юбилейной, Народной. Нельзя согласиться, что новой организацией движения городские власти заставляют водителей «крутиться» по дворам. Всегда есть другие варианты, а кататься по дворам необязательно. Сквозное движение через них прямо запрещено ПДД.

Можно встретить мнение, что в некоторых случаях разворот более опасен, чем поворот налево, в том числе на узкой улице Народной. Но кто заставляет поступать именно так? Сохраняется возможность развернуться через парковку супермаркета на Народной, 49-а. Да, это не самый лучший вариант. Желающие могут поделиться своими творческими находками - другими вариантами объезда в комментариях.

Похожие запреты есть и в других местах. В нашем славном городе повсеместно есть детские сады, школы и магазины. И транспортный поток везде большой и имеет явную склонность к увеличению. Сложно вспомнить нововведение, которое придётся всем по вкусу. Невозможно всем угодить, особенно когда речь идет про безопасность движения. А она всегда имеет более важный приоритет перед удобством.

В этой ситуации остается только вспомнить идею устройства кругового перекрёстка у «Мебельного». В свое время предложение отложили после двух успешных «раундов» обсуждения. Потому что бюджет «не резиновый» и потому что руководство города в первую очередь ждет организацию кругового движения на перекрестке Юбилейная – Яна Райниса. Но при необходимости всегда можно вернуться к старой инициативе. В свое время «Убитые дороги» делали проект визуализации, в котором единственным препятствием для «округления» был торговый павильон.

У решения по левым поворотам есть вторая часть. Это «назревший» запрет движения налево на выезде от дома 57, со стороны магазина «Соловьи» и мемориального кладбища. Улица Народная на стыке с проездом расширяется до трех полос, как раз в этом месте в 2025 году были дорожные происшествия при движении налево с второстепенной дороги, одно из них с пострадавшим. Одновременно должен появиться отсутствующий «треугольник» знака приоритета.

При этом на Народной на расстоянии 50 метров от перекрёстка с Юбилейной требуется сплошная линия разметки, исключающая поворот налево в сторону магазина «Соловьи». Нередко при движении со стороны Маргелова водители поворачивают, создают помехи в движении. Абсолютно нет никаких проблем попасть к «Соловьям» или дальше во дворы непосредственно с Юбилейной.

Фото: Яндекс. Карты

И это не единственное место, где нужен запрет. Совершенно точно нужно убирать повороты налево на Поземского у дома 76 (участок между «Шведской горкой» и мясокомбинатом). Как «туда», так и «оттуда». К торговой базе постоянно поворачивают через две полосы. И что еще занятнее, с второстепенной тоже поворачивают не только направо, но и налево. Поворачивающий перекрывает две полосы и высовывает «морду» на встречную полосу. После завершения ремонта на Поземского поворот налево к дому №76 должен «уйти». Как и поворот налево с Шоссейной на Поземского.

Фото: Яндекс. Карты

Еще одно постоянно проблемное место – перекресток Труда и Ипподромной. В определенные часы суток исполнить маневр сложновато и не слишком разумно. Кроме того, он «закупоривает» движение по Ипподромной. Проще повернуть направо и развернуться. Конкретных решений по данному проблемному месту пока не «назрело». А многочисленные ДТП на перекрестке чаще всего обходятся без пострадавших.

А где бы вы убрали поворот налево?

Денис Бахтин